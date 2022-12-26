Пятнашки на кладбище: зачем Лукашенко понадобились медосмотры чиновников 26.12.2022, 8:27

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Хунта осознала, что она смертна.

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет об обязательном медицинском освидетельствовании чиновников, которое ввел Лукашенко. Как писал сайт Charter97.org, себя из этого списка диктатор исключил:

— Указ о поголовном медосвидетельствовании ключевых персонажей хунты является по сути первой публичной реакцией хунты на смерть Макея. Отметим, что слов произнесено так и не было — никаких. Это показательное отношение к людям даже из самого близкого круга.

Но вернемся к указу. Геронтократия в формате хунты неожиданно осознала, что она смертна. Указ является попыткой поставить смерть под контроль. Это иллюзия, в которую очень хочется верить. Когда ты обладаешь информацией, возникает ложное ощущение, что ты что-то контролируешь.

В качестве бонуса возможность покопаться в грязном бельишке всех топов. Хотя в нем и без того копаются давно. Только теперь это окончательно утверждено «высочайшим указом».

Заодно попытка понять, кто следующий кандидат в завершении гонки на лафетах и кому нужно срочно искать замену. А кандидатов хватает: главе Верховного суда Сукало – 80 лет, председателю Конституционного суда Миклашевичу – 68 лет, вице-премьеру Зайцу 64 года (плюс тяжелая болезнь вдобавок).

Интересная задачка для главных докладчиков по кадрам синепалому: «В силу медицинских причин, а также образа жизни, в текущем году вероятно выбытие товарищей Г., Э. и С., нужно заранее найти замену, отслужившим свой срок. А лучше провести досрочную ротацию». Пятнашки на кладбище.

Вообще, это возврат к классике позднего совка. Также убого и кринжово. И результат будет такой же. Приводим отрывок из сериала «Брежнев». Сейчас ситуация отягощена еще и отсутствием каких бы то ни было перспектив. Активность «генсека» не добавляет уверенности в завтрашнем дне. Закапывание самих себя происходит в прямом эфире на фоне полной безыдейности.

Даже для ближнего круга не получается нарисовать более или менее понятную картину. Они не готовы даже допустить, чтобы в стране было хотя бы одно мнение, отличного от позиции партии. Поэтому остается отмена выборов и тотальное насилие.

Если бы не война в Украине, можно было говорить, что так может продлиться долго. Но – нет. Сейчас остановить время у хунты не получится. Оно разогналось и несет двух соагрессоров в историческую пропасть. И никакие указы и проверки здоровья не могут остановить этот процесс.

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