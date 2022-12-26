В Донецке пьяный ФСБшник расстрелял посетителей ресторана 26.12.2022, 8:31

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А затем сбежал.

24 декабря после 21:00 в пабликах оккупированного Донецка появились кадры расстрелянных в ресторане «Хмели-Сунели» людей, сообщает «Диалог».

Очевидцы сообщали, что среди пострадавших были женщины. Истекающие кровью люди лежали на асфальте в нескольких метрах от заведения. Вокруг них суетились другие посетители. Стрелок скрылся из ресторана до прибытия «военной комендатуры».

По неподтвержденным данным, неизвестный ранил четверых человек. По слухам, двое скончались.

Известно, что после расстрела людей неизвестный скрылся из ресторана на черном Touareg с военными номерными знаками. «ГАИ ДНР» якобы разослала ориентировку на все блокпосты. Однако позже выяснилось, что стрелял ФСБшник, поэтому дело быстро «замяли».

Как писал сайт Charter97.org, в России пьяные «мобики» бросили гранату на парковке кафе.

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