Лукашисты завели 5000 уголовных дел по политическим мотивам
- 26.12.2022, 8:43
И это только за 2022 год.
С начала 2022 года в Беларуси завели еще около 5000 уголовных дел на политических оппонентов власти, обвиняя их в «экстремизме». Такую цифру назвал генпрокурор Андрей Швед в интервью телеканалу СТВ.
Отметим, что подобные данные помогают более точно определить реальный масштаб репрессий в Беларуси. По разным данным в нашей стране сегодня до пяти тысяч политических заключенных. Аресты продолжаются ежедневно.