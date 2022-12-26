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Лукашисты завели 5000 уголовных дел по политическим мотивам

  • 26.12.2022, 8:43
Лукашисты завели 5000 уголовных дел по политическим мотивам

И это только за 2022 год.

С начала 2022 года в Беларуси завели еще около 5000 уголовных дел на политических оппонентов власти, обвиняя их в «экстремизме». Такую цифру назвал генпрокурор Андрей Швед в интервью телеканалу СТВ.

Отметим, что подобные данные помогают более точно определить реальный масштаб репрессий в Беларуси. По разным данным в нашей стране сегодня до пяти тысяч политических заключенных. Аресты продолжаются ежедневно.

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