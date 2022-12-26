закрыть
26 декабря 2022, понедельник, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на авиабазу в Энгельсе

2
  • 26.12.2022, 8:55
  • 4,418
Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на авиабазу в Энгельсе

Ведомство подтверждает смерть трех человек.

Минобороны России подтвердило ЧП в районе аэродрома «Энгельс» в Саратовской области. Ведомство заявило, что на подлете к объекту был якобы сбит украинский летательный аппарат.

«26 декабря около 01.35 по московскому времени средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», — рассказали в ведомстве.

Как писал сайт Charter97.org, российские Telegram-каналы сообщили о взрыве и масштабном пожаре на военном аэродроме в Энгельсе. Взрыв произошел в ночь на понедельник, 26 декабря.

Аэродром в Энгельсе — «главная база стратегической авиации, которая является частью ядерной триады России».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На белорусских предприятиях царит хаос
На белорусских предприятиях царит хаос Артем Черников
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі Андрэй Саннікаў
Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип
План войны Путина на 2023 год
План войны Путина на 2023 год Юрий Бутусов