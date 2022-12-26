Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на авиабазу в Энгельсе

Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на авиабазу в Энгельсе2
- 26.12.2022, 8:55
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Ведомство подтверждает смерть трех человек.
Минобороны России подтвердило ЧП в районе аэродрома «Энгельс» в Саратовской области. Ведомство заявило, что на подлете к объекту был якобы сбит украинский летательный аппарат.
«26 декабря около 01.35 по московскому времени средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», — рассказали в ведомстве.
Как писал сайт Charter97.org, российские Telegram-каналы сообщили о взрыве и масштабном пожаре на военном аэродроме в Энгельсе. Взрыв произошел в ночь на понедельник, 26 декабря.
Аэродром в Энгельсе — «главная база стратегической авиации, которая является частью ядерной триады России».