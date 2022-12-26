Как в 2022 мы прощались с ИТ-страной 26.12.2022, 9:13

Отрасль захлестнула новая волна кризиса.

2022-й на исходе. Никто не ждал простого года, никто не ошибся. В его календаре сложно отыскать светлые события и не так просто упомнить все темные. Dev.by попробовал осмыслить главное.

ИТ в Беларуси давно перестал быть уютным, безопасным пузырем — его несет в потоке общих катаклизмов и выносит далеко за пределы страны. Поэтому для айтишников, как и для всех, год поделился на две неравные части: до 24.02 и после.

До 24.02 были уже привычные дискуссии, уезжать или оставаться (а еще оставаться или возвращаться), уже привычные обыски, аресты, приговоры, прощание одних компаний с ПВТ и вступление туда новых (строго говоря, последний набор датирован концом 2021-го). Мы дивились на разнонаправленные тренды в статистике: новых ИТ-компаний становилось меньше, ликвидированных больше, приток иностранных специалистов в Беларусь сходил на нет, при этом ПВТ ставил новые рекорды. Приближался референдум, новости «из-за» усиливали тревогу от местной повестки.

Заправившие в феврале бак оказались правы — мир обвалился еще на несколько этажей.

Айтишников зацепило по-разному: те, кто уже жил в Украине, стали беженцами с заблокированными картами, тех, кто работал в Беларуси, компании постарались экстренно (даже чартерами) вывезти в другие страны. Помните эти дико дорогие и дефицитные билеты в безвизовые страны и подскочившие там цены на аренду жилья? Тогда белорусы познакомились с новыми экзотическими локациями, например, Арменией и Узбекистаном (Грузию освоили раньше). В Ташкент только EPAM перевёз несколько сотен сотрудников из Беларуси и России. Опыт, конечно, любопытный, но не самый легкий.

Для кого-то смена страны была единственным способом сохранить работу: «самый центр Европы» для многих заказчиков и инвесторов стал неприемлемой локацией.

Чем еще запомнилась весна

дефицитом валюты и долларом по 4 BYN;

массовым уходом компаний и сервисов;

потоком санкций — в отношении банков и не только;

проблемами с денежными переводами и картами за границей;

скандалом с Paysend: из-за курсовых разниц сервис для переводов загнал белорусов в долги на тысячи евро;

очередями за апостилем (который к тому подорожал в 10 раз) длиной в несколько месяцев;

бешеной выдачей виз PBH (их число превысило число гуманитарных);

параличом vfs global — записаться на подачу на польскую визу можно только через посредников (вот только сейчас систему вылечили).

А еще «полураспадом» Wargaming: флагман продуктовой разработки в Беларуси распался на две части. Производители «танков» покинули «поле боя», забрав на Запад часть сотрудников и мировой бренд, оставив после себя российскую правопреемницу Lesta и полупустой офис в Шабанах. Поклонникам игры тоже пришлось определяться: либо коллективно-западный World of Tanks, либо посконный «Мир танков» и точка.

EPAM сумел обойтись менее радикальными решениями: уйти из России, релоцировать всех кого можно, но все же оставить офис в Беларуси. Пока есть надежда.

Кризисные горки

Примерно тогда же упал в обморок рынок ИТ-вакансий (и до сих пор без сознания), а ИТ-компании заморозили наём и стали сокращать персонал. Урезанное в Беларуси прорастало в соседних (и не очень) странах.

dev.by сбился со счета, пытаясь оценить масштабы новой волны миграции ИТ-специалистов и сложить результаты с предшествующими. Прикинули, что за два года Беларусь могли покинуть от 16 до 23 тысяч айтишников. Косвенно о масштабах миграции можно судить по статистике увольнений-найма. За 10 месяцев чистый отток кадров из ИТ-отрасли 14+ тысяч человек.

Отрасль захлестнула новая волна кризиса. О новых наборах в ПВТ официально больше не сообщают. Впрочем, это не помешало уже состоявшимся резидентам Парка установить новый квартальный рекорд по налогам. Руководители компаний говорят, тут и выплаченные в начале года бонусы (в том числе на релокейт), и курсовые колебания, и работа на Беларусь из других юрисдикций. Результат утешительный, но недолговечный. Уже во втором квартале налоги упали, да и резидентов стало меньше. А потом МНС перестало публиковать эти данные. А Белстат закрыл информацию об экспорте товаров и услуг. Последнее, что мы знаем об экспорте компьютерных услуг, — за три месяца он составил 766 млн долларов (+4% к периоду 2021 года). При этом в марте рост экспорта ИТ-услуг остановился.

Государство, как могло, заботилось о «стабильном функционировании экономики»: к +4 п. п. подоходного налога добавило двойную ставку отчислений в Фонд ПВТ. Вторую меру таки удалось ограничить одним кварталом, первую пролонгировали до января 2025 года.

Чтобы сдержать побег бизнеса, акционерам «из недружественных государств» запретили отчуждать доли в белорусских юрлицах, а потом и выходить из них. В «недружественный» список попали EPAM, Wargaming, IBA Gomel Park и еще две гомельские ИТ-компании (заколдованный оказался регион). Wargaming как знал — успел уйти за несколько дней до запрета.

Были попытки и дружественных мер. Например, в марте администрация ПВТ готовила проект по изменению условий работы для ИТ-компаний (по аналогии с российскими мерами). Туда внесли и отсрочку от призыва, и возвращение подоходного налога 9%, и мораторий на уголовные дела экономического толка. Резиденты добавили свои предложения, а правительство дало надежду, что к июлю все будет. После этого законопроект пропал без вести.

Зато удаленку из-за границы официально обелили.

Как работалось айтишникам

Тяжело. И тем, кто уехал, и тем, кто остался. Одним приходилось искать жилье, устраивать детей в детсады и школы, учить язык, заморачиваться с песелями-мельдунками и налогами, платить повышенную коммуналку на родине и искать способ поменять паспорт в консульстве, другим прятать от заказчика реальную локацию, искать новую работу и оправдываться, почему они дома. И те, и другие оказались уязвимыми перед санкциями и дискриминацией.

Даже если твой стартап уже несколько лет в Дании, как у Веры Решетиной, госфонд может прекратить его финансирование из-за соучредителя-белоруса с долей в 5%. А уж польская грантовая программа тем более может отказать переехавшему стартапу из Беларуси. Но куда им до Slush, отменившему победу Immigram из-за связей с РФ. «Slush, you suck», — отреагировал на решение один из инвесторов стартапа Микита Микадо.

Досталось и нашим студентам в Чехии: тамошний Минобр рекомендовал вузам ограничить возможности для обучения на технических специальностях студентам из России и Беларуси, мол, это техпомощь подсанкционным странам. Однако вузы приняли решения самостоятельно. Иностранные банки стали ужесточать требования к гражданам Беларуси: даже опора и надежда белорусов в Польше, банк PKO, начал было отказывать им в открытии счета. По счастью, это быстро прошло.

И уехавшие, и оставшиеся плохо спали, выгорали, искали йод и запасали консервы на случай самого худшего. А еще, как Виктор Хаменок, чувствовали, что наш бронепоезд летит куда-то не туда, и просили поддержки сообщества.

Учтите, что летом в Беларуси стали падать зарплаты, и дело не только в укрепившейся нацвалюте — зп стали проседать и в долларах. То ли в оттоке проектов дело, то ли в том, что на рынке резко увеличилась доля джунов: просто сеньоров и мидлов релоцировали первыми. А в Польше с весны рос доллар, и это тоже доставляло айтишникам страдания — зарплаты-то чаще в злотых. В общем, никакой стабильности.

То, что это и была «стабильность», стало понятно в конце сентября, с объявлением в РФ той самой «частичной». Мобилизационный импульс передался через прозрачную границу нашим айтишникам. Счастливые обладатели PBH ускорили отъезд, опасаясь повесток. Небеспочвенно: до конца года Минобороны пообещало сверить всех военнообязанных.

Все пропало?

Региональный катаклизм в ИТ к этому времени уже обрамлен в рамку глобального кризиса: мировые компании сокращают сотрудников, компании в Беларуси тоже закрывают офисы и режут штат (раз, два, три, четыре, пять). Все ждут рецессию и обсуждают, кто первый пойдёт под нож. Кажется, все пропало?

По крайней мере, не в этом году. Ведь он уже закончился. И бронепоезд, хоть и несется на всех парах, все еще не достиг конечной точки. ИТ-компании — в Беларуси или по ее периметру — потрепаны, но живы, сотрудники тоже, и все как-то работают. А это по нынешним временам уже выдающийся результат.

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