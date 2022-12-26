Генштаб ВСУ сообщил об огромных потерях армии РФ 1 26.12.2022, 9:26

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Для раненых оккупантов не хватает донорской крови.

Российские оккупационные войска за последнее время понесли значительные потери в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на понедельник, 26 декабря.

В городе Старобельск Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих РФ.

В городе Горловка Донецкой области из-за нехватки донорской крови всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику.

Как писал сайт Charter97.org, эксперт спрогнозировал контрнаступления ВСУ в новом году.

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