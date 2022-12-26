Генштаб ВСУ сообщил об огромных потерях армии РФ

Генштаб ВСУ сообщил об огромных потерях армии РФ1
- 26.12.2022, 9:26
- 6,040
Для раненых оккупантов не хватает донорской крови.
Российские оккупационные войска за последнее время понесли значительные потери в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на понедельник, 26 декабря.
В городе Старобельск Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих РФ.
В городе Горловка Донецкой области из-за нехватки донорской крови всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику.
Как писал сайт Charter97.org, эксперт спрогнозировал контрнаступления ВСУ в новом году.