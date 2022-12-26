Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего 4 26.12.2022, 9:29

5,784

С возрастом наш режим сна существенно меняется.

Чтобы делать глобальные выводы, требуется не менее глобальная выборка, и британским ученым удалось собрать данные о режиме сна 730 187 человек из 63 стран необычным способом: с помощью мобильной игры Sea Hero Quest, пишет Naked science.

Сама игра была разработана для изучения болезни Альцгеймера и позволяла оценивать различия в пространственных способностях людей из разных частей мира, однако одновременно с этим игроки отвечали и на другие вопросы о себе, в числе прочего сообщая возраст и время ежедневного сна.

Оказалось, что игроки спят в среднем 7,01 часа в сутки, при этом сон женщин в среднем на 7,5 минуты дольше, чем сон мужчин. Больше всего спали жители стран Восточной Европы, таких как Албания, Словакия, Румыния и Чешская Республика — на полчаса дольше общемирового среднего, а меньше всего — в странах Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, Малайзию и Индонезию.

Несмотря на разницу в разных частях мира, ученые выявили общую динамику продолжительности сна, не зависящую ни от пола, ни от места жительства, ни от уровня образования: дольше всего спали самые молодые участники эксперимента, возрастом до 20 лет, к 30 годам продолжительность сна постепенно снижалась, стабилизировалась с 30 до 50 лет, а после 50 снова увеличивалась. Исследователи предполагалают, что эта динамика отражает социальные роли людей, для которых период с 20 по 50 лет — время наиболее активной работы и семейной жизни.

Что касается базовой цели игры — выявления разницы в навигационных способностях, то, несмотря на разную продолжительность сна, исследователи не обнаружили разницы между молодыми участниками и игроками среднего возраста. А вот у людей старше 54 лет эти способности резко снижались.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».