РосСМИ: Рогозину грозит паралич 17 26.12.2022, 9:36

11,512

Экс-главу «Роскосмоса» ждет операция.

Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозина грозит паралич. Об этом бывший российский чиновник рассказал пропагандисткому изданию ТАСС:

— Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра. Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают…», - заявил Рогозин.

Экс-глава Роскосмоса не сообщил, где именно будет проходить операция.

Ранее помощник Рогозина рассказал о контузии экс-главы «Роскосмоса».

Telegram-канал BAZA, близкий к российским силовикам, сообщал что, в результате взрыва Рогозин получил осколочные ранения и других частей тела.

«Бывший глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. По уточненным данным, всего во время обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 ранены», – говорится в сообщении.

Напомним, Дмитрий Рогозин был ранен в донецком ресторане «Шеш-Беш», где он отмечал день рождения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».