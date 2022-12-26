В Беларуси тренируются российские войска радиационной, химической и биологической защиты

В Беларуси тренируются российские войска радиационной, химической и биологической защиты1
- 26.12.2022, 9:43
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Они отрабатывают применение машин РХМ.
В Беларуси продолжаются маневры российских войск. Минобороны РФ сообщает о тренировках войск радиационной, химической и биологической защиты.
«Они отрабатывают применение машин РХМ, разведку местности на РХБ заражение, взятие и анализ проб воздуха.Также военнослужащие выполняют нормативы по применению машин ТДА, устанавливая аэрозольные завесы. Данная маскировка в течение нескольких часов позволяет скрыть войска от визуального наблюдения, в том числе с помощью специальных оптических средств разведки», — говорится в сообщении.
Ранее сайт Charter97.org писал, что российская армия развернула в Беларуси пушки «Гиацинт-Б».