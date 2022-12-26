Как белорусы будут отдыхать в новогодние праздники 26.12.2022, 9:50

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За работу в праздничные дни работодателям придется доплатить.

Белорусов ожидают тройные выходные — 31 декабря, 1 и 2 января. «Зеркало» посмотрело, сколько часов белорусы будут трудиться в январе при пятидневной рабочей неделе и «шестидневке», а также какие выплаты положены при выходе в смену в выходной день.

Сколько будет рабочих часов в январе

В Минтруда поясняют, что на январь расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе будет отличаться для «пятидневки» и «шестидневки».

Так, при шестидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье в январе будет 167 часов, а при «шестидневке» — 161 час (выходной в воскресенье).

Для сравнения: в феврале расчетная норма рабочего времени в обоих случаях составит 140 часов, а в марте- 153 и 151 час соответственно.

Как должны оплачивать работу в праздничный день

Трудовым кодексом предусмотрено, что за каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, которая начисляется за это время, производится доплата, уточняют в Минтруда.

«Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, — отмечают в ведомстве. — Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается

правительством, в иных организациях — трудовым договором и (или) локальным правовым актом».

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).

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