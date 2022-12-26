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Буданов рассказал, как Украина вернет Крым

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  • 26.12.2022, 9:53
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Буданов рассказал, как Украина вернет Крым

Глава украинской разведки рассказал о комбинированном методе.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией. Об этом он сообщил в интервью liga.net.

Комментируя многочисленные опасения в западных странах о том, что Крым является «красной линией», он сказал, что ему неинтересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа.

«У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории», — сказал Буданов.

По его словам, Украина — это страна, признанная в границах 1991 года, а кто с этим не согласен, тот не соглашается с мировым порядком, существующим со времен окончания Второй мировой войны и с основами ООН.

«Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — резюмировал он.

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