Буданов рассказал, как Украина вернет Крым

Буданов рассказал, как Украина вернет Крым2
- 26.12.2022, 9:53
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Глава украинской разведки рассказал о комбинированном методе.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией. Об этом он сообщил в интервью liga.net.
Комментируя многочисленные опасения в западных странах о том, что Крым является «красной линией», он сказал, что ему неинтересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа.
«У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории», — сказал Буданов.
По его словам, Украина — это страна, признанная в границах 1991 года, а кто с этим не согласен, тот не соглашается с мировым порядком, существующим со времен окончания Второй мировой войны и с основами ООН.
«Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — резюмировал он.