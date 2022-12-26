«Лукашенко поменяют на послушного генерала и закопают» 2 26.12.2022, 10:07

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фото: getty images

Россия может обойтись и без белорусского диктатора.

Украинский эксперт Александр Кочетков считает, что новое наступление из Беларуси — неминуемо. Об этом он пишет в «Фейсбуке»:

— Да, два диктатора способны собрать на территории Беларуси 20 тысяч безропотных российских могилизованных, добавить к ним 10 тысяч зазомбированных беларусских контрактников, вооружить расконсервированной в Беларуси военной техников и отправить их в Украину. Но это будет не успешная армада вторжения.

Потому что это стадо на забой в Украине ждут. И церемониться не будут.

Впрочем, как и Путин с Лукашенко. Так что если Грыгорович и дальше попытается крутить своей филейной частью, то обойдутся без него. То есть, поменяют на послушного генерала и закопают.

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