«Стажа более 20 лет, а в расчетке около 600 рублей» 26.12.2022, 10:08

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Барановичские учителя рассказали о своей нагрузке и зарплате.

Intex-press предложил читателям, работающим в сфере образования, рассказать, какой у них доход. По понятным причинам те, кто согласился пообщаться, попросили не указывать в материале их фамилии.

«Такие суммы можно заработать, но нужно пахать как лошадь»

Карина до недавнего времени работала учителем химии на 1,5 ставки в одной из барановичских школ. Стаж работы у нее 5 лет. Летом этого года она ушла из школы.

По словам Карины, за 5 лет работы количество учебных часов у нее колебалось от 26 до 30. Иногда бывало и больше. Кружков и классного руководства не было, «только внебюджетная деятельность и факультативы».

– В среднем я зарабатывала около 700-750 рублей. Иногда дополнительно были премии за учеников, которые показывали достойные результаты на конференциях, олимпиадах и других конкурсах, – рассказывает она.

Карина считает, что такие суммы, которые назвало Министерство образования, действительно можно заработать, но для этого нужно иметь «очень приличный стаж, высшую категорию и обязательно получать высокие показатели в разных конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах, ЦТ».

– То есть пахать, как лошадь, – отмечает она.

Карина говорит, что в некоторых школах есть такие учителя, на «которых все молятся».

– Зачастую они уже близки к пенсии. И я уверена, что у них достойный расчетный лист. Но не все педагоги могут сходу давать такие результаты. Это отнимает много времени и сил, – поясняет девушка. – За свои пять лет работы в школе мой максимум в зарплате был около 900 рублей. Это благодаря победе моего ученика в городской олимпиаде и за диплом на научно-практической конференции. Выше этой суммы я никогда не получала.

В 2019 году, по словам Карины, она получила вторую категорию, а в 2022-м могла получить еще и первую. И таком случае, отмечает она, ее зарплата была бы немного, но больше.

– Однако я уволилась. И одной из причин стала низкая зарплата. Помимо этого, я не могла больше отдавать так много сил работе, каждый день выкладываться по максимуму и постоянно чувствовать себя, как выжатый лимон, – поясняет девушка. – Думаю, что 1500 рублей в Барановичах мне бы хватило. Но параллельно пришлось бы оплачивать психотерапевта. Потому что за время работы, даже при той нагрузке, что у меня была, мои нервы конкретно расшатались. Я была практически каждый месяц на больничном. А сейчас сменила работу и уже полгода ни одного намека на болезнь. И нервы в порядке.

«Хотела бы получать от 1500 рублей»

Наталья работает учителем английского языка уже более 20 лет. У нее первая категория и «почти полная ставка» – 18 часов. По словам Натальи, до ставки ей не хватает двух часов. Классного руководства у нее нет –«принципиально», отмечает педагог. Каких-либо дополнительных кружков тоже нет.

– Стажа у меня более 20 лет, а в расчетке – около 600 рублей. Иногда выходит даже меньше. Если бы у меня была полная ставка, то еще плюс 50-60 рублей, наверное, было бы, но я точно не знаю, – говорит Наталья. – Конечно, зарплаты мало на что не хватает.

Расчетный лист Натальи за сентябрь 2022 года. Фото: личный архив Натальи

В идеале, отмечает женщина, она, конечно, хотела бы получать столько, сколько сказали в Министерстве образования – от 1500 рублей.

– Но этого нет и вряд ли предвидится, – резюмирует Наталья.

«Пусть тот же учитель покажет свою зарплату за январь и февраль»

Зарплаты, озвученные Министерством образования и подтвержденные расчетными листами, очень возмутили и Ольгу, которая работает учителем географии и еще подрабатывает педагогом по другому предмету в одной из школ соседнего района. По ее мнению, расчетки, которые показало ведомство, «не совсем реальные».

– Очень смущают эти разовые премии, указанные в расчетке. Пусть тот же учитель покажет всем свою зарплату за январь и февраль. Вряд ли там будет сумма в 2100 рублей, – поясняет педагог. – По коллективному договору определены проценты премии за различные победы и участия в конкурсах. Может, этому учителю разово начислили за победы в конкурсах и все. Но это не средняя зарплата педагога.

Педагогический стаж Ольги – более 7 лет. Она имеет вторую категорию и работает на ставку. Помимо этого, у нее есть классное руководство, 0,25 ставки педагогом-организатором и 1 час кружка. В общей сложности, по словам женщины, нагрузка составляет около 40 часов. Также ее ученики – неоднократные победители в конкурсах на различных уровнях.

– Я никогда не получала зарплату больше 1500 рублей. Никогда… Но я не виню в этом руководство своей школы – они тут не при чем. Наоборот, они очень поддерживают меня. Все дело в фонде школы – денег на распределение премий и надбавок выделяется очень мало, – поясняет Ольга. – Вы меня извините, но это уже крик души. Просто из кожи лезешь, завоевываешь места с ребятами, а денег на премию в фонде не хватает. Вот и за последнюю победу нужно ждать своего вознаграждения месяц, потому что денег пока нет.

Ольга говорит, что ее зарплата в среднем не больше 1000 рублей, это со всеми победами и конкурсами.

– Если просто буду вести уроки и нигде не участвовать, просто хорошо делать учительскую работу, то зарплата будет не больше 800 рублей – сама лично однажды провела такой эксперимент, – подытоживает педагог.

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