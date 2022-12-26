Forbes рассказал, как Путин надеется бороться с Patriot 3 26.12.2022, 10:20

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Глава Кремля хочет применить стратегию хуситов во время войны в Йемене.

Путин заявлял, что системы ЗРК Patriot, которые Запад передаст Украине, «устарели». Forbes пишет, что глава Кремля надеется уничтожить эти системы ПВО оружием, которое передает РФ Иран.

«Покровитель Путина Тегеран приветствовал бы такую атаку на украинский Patriot, поскольку это показало бы, что его технология может нейтрализовать одну из самых передовых систем противовоздушной обороны, разработанных в США. Неудивительно, что иранские военные помогут России в планировании и осуществлении такой атаки», — говорится в материале.

Также издание вспоминает стратегию хуситов во время войны в Йемене:

— Если украинский Patriot будет установлен для защиты Киева, что вполне возможно, то РФ может запустить беспрецедентное количество иранских дронов-камикадзе и ракет, направленных против его радара, чтобы гарантировать уничтожение этой батареи. Тем самым Кремль даст понять, что его атаки не остановить, несмотря на все усилия США и их союзников по усилению ПВО Украины.

Ранее сайт Charter97.org писал, чем известны ЗРК Patriot, которые получит Украина.

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