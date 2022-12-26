Экс-следователю Евгению Юшкевичу присудили 11 лет колонии 26.12.2022, 10:28

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Евгений Юшкевич

Фото: «Наша Ніва»

Незаконный приговор вынесла судья Елена Ананич.

В Минском городском суде 26 декабря вынесли приговор Евгению Юшкевичу. Дело рассматривала судья Елена Ананич. Об этом «Зеркалу» сообщили родные политзаключенного.

Он получил 11 лет колонии усиленного режима.

Суд начал рассматривать дело 15 ноября. Процесс проходил в закрытом режиме.

Его признали виновным по:

ч. 1 ст. 342 — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок;

ч. 1 ст. 293 — организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества;

ч. 1 ст. 130 — разжигание иной социальной вражды.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Юшкевич — бывший следователь СК. В 2017 году он уволился с должности старшего следственного отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску, устроился на работу андроид-разработчиком. В 2020 Юшкевич стал инициатором проекта bychange.me, который помогал в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и людей, которые ушли с работы по соображениям совести или которых уволили. Его задержали 19 апреля 2021 года.

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