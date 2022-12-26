«Российский режим сейчас играет на выживание» 26.12.2022, 10:39

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Глава оборонного комитета парламента Франции - о том, как отстранят российского диктатора.

Президент России Путин начал войну против Украины и сейчас его режим играет на выживание. Российский диктатор прекрасно понимает, что поражение неизбежно, а у его ближайшего окружения уже давно есть понимание краха его режима. Глава комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Том Гасильюд предположил в интервью ТСН, как Путина отстранят от власти.

- Год назад мы считали маловероятным, что президент Путин начнет эту войну, потому что цена для России оказалась огромной. Вероятно, мы недостаточно учли определенное количество более субъективных параметров, таких как психологическое состояние Путина, замкнувшегося в себе во время периода (пандемии — ред.) Covid-19, или, более фундаментально его личная ситуация. Путин из-за этой войны играет на выживание своего режима.

Октябрьская революция после Первой мировой войны, или распад Советского Союза после войны в Афганистане, показали нам, как российские режимы могли падать через короткое время после военного поражения. Путин очень хорошо знает, что его режиму угрожают изнутри, а российская элита начинает признавать возможность поражения. Я не буду делать никаких прогнозов на будущее, но считаю, что мы должны научиться думать так, как наши конкуренты, чем фокусироваться на собственных рамках этого восприятия, — отметил он.

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