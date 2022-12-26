Что сейчас происходит в Беларуси на рынке поддержанных авто? 26.12.2022, 10:51

Анализ эксперта.

Abw.by поговорил с автомобильным экспертом Николаем Ошуркевичем о ситуации на рынке подержанных авто. Состоянии свежепригнанных и хорошо поездивших по Беларуси машин, скрутке пробегов и не только.

«Крутили, крутят и будут крутить»

– Можно ли сделать рынок б/у автомобилей настолько прозрачным, чтобы подбор как услуга не нужен был в принципе?

– Думаю, можно. Это ситуация, к которой нужно стремиться. Понятно, что от осмотров на 100 процентов не уйти, но постепенно мы к этому движемся. Сегодня реально найти машины по адекватной цене с чистой историей, некоторые продавцы честно рассказывают о том, какие проблемы были с автомобилем, что ремонтировалось, и могут также подтвердить это документально. И все чаще по свежеперегнанным авто из Европы и США можно пробить историю.

Зачем скручивают пробеги? Чтобы купленное дешевле авто продать дороже. В этом плане не помешала бы помощь государства. Та же база страховых случаев есть и доступна в России, у нас же такого нет. И там гораздо проще: можно посмотреть, что и когда происходило с машиной, сколько у нее было владельцев. Будь в РБ подобные сервисы плюс база отчетов от подборщиков – покупателю стало бы жить гораздо проще. Зашел на пару ресурсов, посмотрел информацию – и понимаешь, какую машину можно как минимум смотреть, а на какую не стоит тратить время.

Наличие или отсутствие информации регулировало бы и цены, ведь если известно, что у автомобиля зафиксирован какой-то большой пробег, есть данные, что он был в ДТП, пропал бы смысл крутить одометр или выдавать отремонтированный кузов за «не бит, не крашен». Честный продавец даже будет заинтересован, чтобы его автомобиль был в подобной базе.

При этом есть категория покупателей, которым нужен скрученный пробег. Это «перекупы» из России. Им сразу надо, например, 80 тысяч километров, чтобы при оформлении авто в РФ зафиксировали нужный пробег, ну и самим этим не заниматься, не тратить время.

– «Набег» российских «перекупов» сильно повлиял на наш рынок в плане скрученных пробегов?

– Крутили, крутят и будут крутить. Причем иногда попадаются какие-то совсем несущественные на первый взгляд корректировки. Где-то это делается для того, чтобы значения пробега не переваливали через психологическую отметку 200 тысяч, где-то – под последнюю запись в сервисной книжке, а где-то – просто для того, чтобы предложение на фоне конкурентов выглядело привлекательнее и можно было просить за машину больше. Часто в объявлениях просто указывают заниженный пробег, например, авто приехало 207 тысяч, а в объявлении будет 190.

Какие бы цифры ни красовались на одометре, важно состояние и выполненные регламентные работы. У дизельных авто VAG Group замена комплекта ГРМ производится на 210 тысячах километров. И такую машину лучше купить с пробегом 220 тысяч, чем 180. Разница в масштабах общего километража небольшая, зато ты берешь обслуженный автомобиль и просто ездишь.

– Стали ли хуже в связи с последними тенденциями все те свежие автомобили, которые приезжают к нам из Европы?

– Из Европы начали возить битые машины. Нечасто, но такое встречается. Привозят, делают и продают. Видел недавно Mercedes после такого ДТП, что машину по-хорошему надо продавать на запчасти, а не восстанавливать. Тем не менее цена подобных вариантов на аукционах бывает «вкусной», что позволяет зарабатывать.

Состояние трех-пятилеток в основном хорошее: поменял масло, фильтры, иногда колодки, часто ГРМ – и езди дальше. Все.

Что еще поменялось? Цены выросли. И начали активно пригонять «непроходные» машины. Из-за роста цен их стало выгодно привозить.

– Заметил, что на авторынке теперь меньше свежих машин в хороших комплектациях – все чаще встречаются простые. В первую очередь речь про доступный сегмент.

– Возможно, дело в том, что россияне любят автомобили в «максималке», они их сразу и забирают. Ну а «пустые» версии продаются тяжелее, поэтому и стоят на рынке долго.

– Но существует прямая зависимость цена-комплектация – у меня были мысли, что привозят простые версии, чтобы удержать цены на приемлемом уровне.

– Еще и пробег. «Пустая» машина с маленьким пробегом часто будет дороже «упакованной» с большим. Но в целом верно. Мне все-таки кажется, что как возили, так и возят всё, просто что-то продается быстро, а что-то задерживается.

– «Непроходные» десятилетки, которые недавно вспоминали, – они к тебе в подбор попадали?

– Смотрел такие. Они однозначно живее, чем аналогичные машины, пригнанные лет 5-7 назад, которые поездили здесь. Иногда перегонщикам даже удается найти 10-летние автомобили с пробегом около 200 тысяч. Пускай даже 250 – в таком возрасте это небольшой пробег.

– Где они находят такие машины? Мы же привыкли видеть 200 тысяч на одометре 4-5-летних автомобилей.

– У перегонщиков есть своеобразная конкуренция, где найти хороший автомобиль. Как у грибников, у которых в лесу есть свои места. Из Скандинавии сейчас активно везут. Реально в Европе такие предложения попадаются. И если ты как перегонщик видишь хороший вариант, а еще есть кому осмотреть на месте… Ты просчитываешь финансы с учетом льготной растаможки и понимаешь, что выгодно продашь здесь такую машину, – почему бы ее не пригнать?

«Есть такие уникальные случаи, когда сложно даже оценить стоимость»

– Пойдем в еще более дешевый сегмент. За 5000 долларов сегодня реально купить хороший автомобиль?

– Смотря что ты вкладываешь в понятие «хороший». Адекватный по цене и состоянию – да.

– Такой, который не разваливается, который не надо красить и в который не надо вложить уйму денег.

– Боюсь, что такие машины не стоят 5 тысяч. Хотя встречаются жемчужины. Попался как-то на осмотрах Focus II – там даже не на что было поторговаться. Кузов на 90 процентов в родной краске, комплект зимней резины на «литье» в багажнике, комплект всех новых сайлент-блоков задней подвески и амортизаторов там же. Продавец ничего не скинул, может быть, только символически, но и машина на тот момент стоила по верху рынка этой модели, но в целом недорого – 5-7 тысяч, точно не помню. Человек, который ее купил, даже не понял, насколько хороший вариант попался. Я себя неловко чувствовал, когда звонил и говорил: мол, бери быстрее – думать долго нельзя.

Года два назад была замечена Camry XV40 с пробегом около 3 тысяч километров, новый автомобиль в прямом смысле. Он просто стоял на закрытом паркинге. Сколько такая машина должна стоить? Есть такие уникальные случаи, когда сложно даже оценить стоимость. Да, в нее тоже надо что-то вложить, сальники какие-нибудь поменять, профилактику суппортов сделать, заменить масло как минимум – и дальше ездить себе спокойно.

В принципе достойный вариант можно найти в любом ценовом сегменте. Но чем моложе машина, тем проще это сделать.

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