В бывшем «МакДональдсе» появились блюда с белорусскими названиями 1 26.12.2022, 11:21

Теперь там есть бургер «Шляхецкі» и «Узвар з абляпіхай».

В меню сети ресторанов «КСБ Виктори Рестораны», которая пришла на замену «МакДональдсу» в Беларуси, появились блюда с белорусскими названиями. Об этом пишет фуд-блогер «Мерзкий Кокобай».

Появились бургер «Шляхецкі» с квашеной капустой и плавленым сыром, а также бургер «Панскі» с кусочком помидора и свежим салатом.

Также в меню теперь есть «Духмяная бульба фры» и новые горячие напитки — «Узвар з журавінамі» и «Узвар з абляпіхай».

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