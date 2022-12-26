В бывшем «МакДональдсе» появились блюда с белорусскими названиями

В бывшем «МакДональдсе» появились блюда с белорусскими названиями1
- 26.12.2022, 11:21
Теперь там есть бургер «Шляхецкі» и «Узвар з абляпіхай».
В меню сети ресторанов «КСБ Виктори Рестораны», которая пришла на замену «МакДональдсу» в Беларуси, появились блюда с белорусскими названиями. Об этом пишет фуд-блогер «Мерзкий Кокобай».
Появились бургер «Шляхецкі» с квашеной капустой и плавленым сыром, а также бургер «Панскі» с кусочком помидора и свежим салатом.
Также в меню теперь есть «Духмяная бульба фры» и новые горячие напитки — «Узвар з журавінамі» и «Узвар з абляпіхай».