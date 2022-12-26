ВСУ прокомментировали новую атаку на аэродром в Энгельсе 1 26.12.2022, 11:27

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Украинские военные призывают дождаться спутниковых снимков.

В Воздушных силах Украины прокомментировали новую атаку на аэродром в российском Энгельсе, которая произошла в ночь на понедельник, 26 декабря, заявив, что это стало последствием агрессии РФ.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередной „хлопок“, который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались», — подчеркнул он.

По словам Игната, такие инциденты происходят чаще и это на руку Украине.

Он призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.

Также представитель командования отметил, что предыдущие атаки на российские военные аэродромы приводили к повреждениям самолетов.

Как писал сайт Charter97.org, российские Telegram-каналы сообщили о взрыве и масштабном пожаре на военном аэродроме в Энгельсе. Взрыв произошел в ночь на понедельник, 26 декабря.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал Baza сообщил, что площадь пожара после взрыва составляла 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека, еще четверо были госпитализированы.

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