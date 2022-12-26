В Национальном художественном музее прошли массовые чистки 7 26.12.2022, 11:29

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Были уволены 18 человек.

Об этом редакции zerkalo.io сообщили читатели. Информацию подтвердили знакомые уволенных.

По нашей журналистов, решение об увольнении этих людей были приняты в один день — 23 декабря 2022 года. За неделю до этого, 17 декабря в одном из пропагандистских ресурсов появились оскорбительные заметки о заместителе директора Национального художественного музея по научной и просветительной работе Светлане Анейко и руководителе отдела белорусского искусства ХХ — ХХI веков Екатерине Изофатовой.

В результате обе сотрудницы были уволены. Также лишился свое должности заместитель директора по общим вопросам и реставрации Сергей Вечер. В итоге у гендиректора Владимира Прокопцова, подписавшего приказы об увольнении, не осталось ни одного заместителя.

Это не первое увольнение из Художественного музея. В начале декабря 2022 года оттуда пришлось уйти Ирине Монич, матери искусствоведа Никиты Монича. Последний был уволен из музея еще в 2020-м.

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