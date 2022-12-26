На валютных торгах в Беларуси «пропал» евро

На валютных торгах в Беларуси «пропал» евро7
- 26.12.2022, 11:46
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Нет информации о курсе иностранной валюты.
Стартовали торги на БВФБ. Примечательно, что на момент написания статьи не значилось никакой информации о курсе евро в ходе торгов.
Информация о валютах было только в три строчки: российский рубль, доллар и китайский юань. Это произошло спустя более двух недель после того, как евро исключили из корзины валют в Беларуси.
Как писал сайт Charter97.org, Нацбанк сообщал, что официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару.