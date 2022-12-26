ВСУ ликвидировали российского «мобика»-диджея в первом же для него бою

ВСУ ликвидировали российского «мобика»-диджея в первом же для него бою8
- 26.12.2022, 11:57
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Оккупанту был 31 год.
Российские СМИ сообщают, что в городе Татарске Новосибирской области 27 декабря пройдет прощание с погибшим в Украине 31-летним Леонидом Гомаско.
Сообщается, что оккупанту был 31 год. В Татарске он был был диджеем в паре вместе с сестрой Мариной, которая работает ведущей на праздниках. Сообщается, что ВСУ ликвидировали мобилизованного оккупанта в первому жде для него бою.
Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ ликвидировали гонщика из Пермского края.