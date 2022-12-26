Судьба осколков в космическом седалище 11 Telegram-канал «СерпомПо»

26.12.2022, 12:05

7,084

Весь идиотизм войны виден на примере Рогозина.

Что же, страна, давай разбираться. Раньше следили за полетами в космос, теперь ленты сообщают о судьбе осколков в тугой плоти бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Завтра будут извлекать. Из каких частей тела, неизвестно. Сам Дмитрий Рогозин говорит, что ситуация драматична:

«Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра... Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема»

Весь идиотизм «спецоперации» как в микрокосме виден на примере Рогозина. За каким чертом, Дима, ты потащился в Украину, сидел в ресторане (в Москве их мало?), получил снаряд, погибли и ранены соратники, сам получил ранение … Нашел приключению на свою …? Что теперь? Наверное, орден или медаль «За отвагу».

Вот и с Путиным так же. За каким-то дьяволом устроил побоище. Спокойно не сиделось. Но, кстати, Путин не такой чудак, как Рогозин. Ни на фронт, ни даже в рестораны в прифронтовой полосе не ездит.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».