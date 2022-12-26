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Создана самая крошечная в мире музыкальная пластинка с рождественской песней

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  • 26.12.2022, 12:10
Создана самая крошечная в мире музыкальная пластинка с рождественской песней

Ширина пластинки составляет всего 14 микрон.

В прошлом году ученые Технического университета Дании создали «самую маленькую в мире рождественскую елку». На этот раз они выпустили рекордно крошечную пластинку с выгравированной на ней рождественской мелодией, пишет «Хайтек».

Полимерная пластинка диаметром всего 40 микрон содержит первые 25 секунд песни Rockin’ Around the Christmas Tree. Ее создали, используя NanoFrazor — устройство, которое удаляет крошечные количества материала из цельного куска.

Используя NanoFrazor, инженеры не только сделали плоский диск, но и вырезали на поверхности настоящую спиральную канавку, похожую на пластинку.

Воспроизвести пластинку на обычном проигрывателе невозможно. «Нужен довольно дорогой атомно-силовой микроскоп или сам NanoFrazor», — объясняет профессор Питер Беггильд, ведущий автор проекта.

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