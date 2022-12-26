Синоптики объявили на вторник оранжевый уровень опасности 26.12.2022, 12:16

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В Беларуси будет гололед.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гололеда на вторник 27 декабря.

«В ночные и утренние часы 27 декабря (вторник) в центральных и восточных районах, а днем по востоку республики ожидается гололед», — говорится в сообщении.

Также завтра в Беларуси пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, ночью и утром в отдельных районах по северо-востоку страны – сильный снег.

Местами прогнозируется туман, на дорогах гололедица, слабая метель. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -8°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу Беларуси, максимальная днем 0..+6°С.

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