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Удар двумя ракетами: новые подробности удара по авиабазе в Энгельсе

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  • 26.12.2022, 12:24
  • 13,296
Удар двумя ракетами: новые подробности удара по авиабазе в Энгельсе

Поражен пункт управления базой.

Российские Telegram-каналы сообщили о взрыве и масштабном пожаре на военном аэродроме в Энгельсе. Взрыв произошел в ночь на понедельник, 26 декабря.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал Baza сообщил, что площадь пожара после взрыва составляла 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека, еще четверо были госпитализированы.

Несмотря на заявления официальных лиц РФ о том, что якобы в результате атаки повреждений на земле нет, «Немецкая волна» приводит противоположные данные.

Немецкое издание ссылается на информацию украинского военного блогера Романа Бочкалы, который пишет, что российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных им ракет.

«В результате ракетной атаки БПЛА по месту дислокации 6950-й авиабазы (в/ч 06987 г. Энгельс Саратовской обл. РФ) поражен пункт управления базой. БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель», — цитирует немецкое издание сообщение блогера.

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