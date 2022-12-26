Богдан Яременко: Режимы Путина и Лукашенко ждет кризис тоталитарного правления 1 26.12.2022, 12:39

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Богдан Яременко

Формы будут разными, но причина одна.

Сайт Charter97.org продолжает подводить итоги уходящего года. Сегодня на наши вопросы ответил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Богдан Яременко. Украинский парламентарий считает, что его страна близка к перелому в ходе войны:

— Отмечу успешные битвы за Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон. Большую важность для Украины имеют наступательная операция в районе Изюма и героическая оборона Бахмута. Также стоит отметить получение статуса страны кандидата в Европейский Союз и решение о предоставлении новейших американских вооружений, в том числе — системы «Patriot». Этот год для Украины просто перенасыщен значимыми событиями, они все значительны по-разному, но все это очень важные вещи, которые происходили со страной.

— Многие отмечают, что этот год стал кризисным и для архитектуры мировой безопасности. Как в будущем обезопасить мир от таких войн?

— Это весьма условно. Мне кажется, что подобные выводы делают люди, которые не имеют полного права на это, поскольку кризис начал проявляться еще в 2008-м году с совершенно необоснованного нападения на Грузию. Сейчас он просто дошел до самой своей острой стадии, обострение возможно только в форме применения ядерного оружия. Но, надеюсь, что до этого все-таки не дойдет.

Пока здесь никакой новой мировой архитектуры безопасности не предвидится. Все, что можно из этой ситуации сейчас извлечь, это то, что оборонные блоки будут более ценностно ориентированы. Страны демократий будут вынуждены (в позитивном смысле этого слова) искать больше диалога друг с другом, отбрасывая диалог со странами, которые не разделяют их ценности и видят мир по-другому. То есть дальше структура безопасности будет развиваться в сторону создания новых разделительных систем.

— Ваш прогноз на следующий год для Украины, Беларуси и России?

— Для Украины это будет продолжение войны, это жертвы, это радости побед, маленьких и, надеемся, большой. Также будет и горечь очень тяжелых, очень больших утрат.

Для Беларуси и России можно сделать один прогноз — думаю, что это будет период углубления масштабного, системного и всестороннего кризиса в российском и белорусском обществе. Они кое-чем отличаются, но это будет кризис тоталитарного правления, неспособности отвечать запросам людей, неспособности обеспечить мирное развитие своих стран. Возможно, эти формы будут совершенно разные, но причина будет одна и та же и в России, и в Беларуси.

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