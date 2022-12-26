Белоруска о жизни в Норвегии: Сына в школу туда и обратно бесплатно возило такси 26.12.2022, 12:46

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Бывшая жительница Минской области зарабатывает минимум 2500 евро.

Около 18 лет назад Алена вместе с семьей сменила место жительства: из райцентра в Минской области переехала в норвежский город Драммен. Адаптация в этой стране проходила сложно: не хватало друзей, общения, любимой работы в музыкальной школе. Но потом женщина привыкла и полюбила Норвегию за красивую природу, отношение властей к людям, блага, на которые она заработала на непрестижной, но нужной людям работе — учительница по фортепиано стала санитаркой в доме престарелых. О жизни в Скандинавии, поиске работы, пациентах, которые могут плюнуть и ударить, Алена рассказала блогу «Люди», а мы перепечатываем этот текст.

«Было желание собрать чемоданы и уехать обратно в Беларусь»

Родом Алена из одного из райцентров в Минской области. Она отучилась в музыкальном училище, по тому же профилю закончила педуниверситет. В 20 лет вышла замуж, родила сына, а после декрета работала в музыкальной школе — учила детей игре на фортепиано. Молодую учительницу в городе уважали, дети и взрослые подходили к ней на улице, чтобы поздороваться и пообщаться. Алена говорит, что ее устраивала такая жизнь и ничего менять она не планировала. Обстоятельства и дальнейшая жизнь изменились в начале нулевых — из-за экономического кризиса в стране муж Алены уехал работать в Норвегию, там он узаконил свое пребывание, после чего, в 2004 году, она вместе с сыном тоже отправилась в страну фьордов.

— Поселились все вместе в Драммене (это город в 40 км от Осло. — Прим. ред.) в крошечной квартире-студии, где туалет и душ делили с соседями по этажу — это была практически общага. Я пошла на бесплатные двухгодичные курсы норвежского языка (мне за них еще платили, как за работу), — вспоминает Алена.

Собеседница признается, что «в первое время у нее было большое желание собрать чемоданы и уехать обратно в Беларусь». Норвежский язык белоруске давался трудно, а английского она не знала. В чужой стране ей было одиноко, рядом не было друзей, удивлял непонятный уклад жизни. Но неустроенность и недовольство компенсировалось выходными — семья выезжала за город, чтобы полюбоваться волшебной норвежской природой. Алена вспоминает, что окружающая красота наполняла ее, давала энергию и силу. В такие моменты она понимала, что переехала в Норвегию не зря, но главное — здесь будет хорошо ее сыну, у которого были особенности развития и инвалидность.

«Коммуна организовала сыну бесплатное такси, возили его на учебу и обратно». Об обучении сына

— Сыну в момент переезда в Норвегию было 11 лет. Здесь он пошел учиться в специальный центр, а для лучшей адаптации к нему приставили ассистента. Также на него мы получали пособие. Вообще, социалка для детей, тем более с инвалидностью, здесь очень крепкая. Помню, из-за занятости я не успевала отвозить и забирать сына с учебы, так коммуна организовала ему такси, которое возило его туда-обратно.

Забегая вперед, Алена немного коснулась образования для таких людей, как ее сын. Женщина рассказала, что с детства их приучают к самостоятельной и активной жизни: показывают как заплатить по счетам, пользоваться транспортом, рассказывают, как работают разные учреждения, куда обращаться, если есть какие-либо проблемы и прочее. Никто не требует высоких знаний по общеобразовательным предметам, хотя маме хотелось, чтобы мальчик справлялся по ним лучше, бывало, она даже покрикивала него.

— Помню, в школе он пожаловался учителю, что я на него кричу из-за уроков. После этого к нам домой пришли педагоги, смотрели на обстановку дома, общались со мной. Рассказала, что мы с сыном конфликтуем из-за плохо выполненного домашнего задания. Чтобы нормализовать ситуацию, школа приняла решение, которое меня поразило: учителя просто перестали задавать сыну домашнее задание.

Несмотря на такую лояльность к ученикам в Норвегии, Алена призналась, что в сфере образования страны есть моменты, которые ей не нравятся. К примеру, очень тяжело попасть на занятия к государственным узким специалистам, таким как логопед. А если удастся это «пробить», то отведенных занятий будет недостаточно для ребенка.

— Тут я вспоминаю белорусский реабилитационный садик, где с моим сыном постоянно занимались дефектологи, ему делали массажи, учителя научили его писать, считать. Именно там он получил необходимую базу.

Сегодня сыну Алены 29 лет, они живут вместе. Женщина говорит, что зря переживала за недостаточную усердность парня на уроках: для жизни он получил все знания, которые ему необходимы, а также освоил норвежский и английский языки. Молодой человек может не работать, ему пожизненно назначили пенсию, сейчас она около 2000 евро (по курсу НБ Беларуси это порядка 5800 рублей). Но все же он на несколько часов в месяц ходит на специально организованную властями работу. Оплачивается она скромно — заработок выходит не больше 200 евро (около 58 рублей) в месяц, но такой труд необходим не для зарабатывания денег, а для того, чтобы оставаться в социуме.

«Взяла и поступила в консерваторию»

— Я устала жить в «общежитии» уже через полгода после заселения, поэтому с мужем решили купить свое жилье. Так как своей недвижимости у нас не было, коммуна выдала нам кредит, который полностью покрывал стоимость приобретаемой квартиры. Его выдали сроком на 20 лет под 3% годовых.

Так у супругов появились собственные апартаменты с двумя спальнями, гостиной, столовой и кухней. Еще через несколько лет семья захотела иметь собственный дом. Их квартира на тот момент хорошо подросла в цене, поэтому продав ее, они погасили кредит, а оставшуюся от продажи сумму внесли в качестве 30-процентного взноса за дом, еще на 70% стоимости взяли кредит.

— Денег на жизнь нам хватало: зарплата мужа, детское пособие, плюс я уже подрабатывала в разных местах. Иногда меня звали на замену в музыкальную школу — учить детей играть на фортепиано. Это было моей отдушиной, да и норвежцы были довольны моей работой. Я могла бы там работать на полную ставку, но белорусского диплома для этого было мало — нужен норвежский. Тогда я взяла и поступила в консерваторию.

Алена училась на специальность, которую она уже получила в Беларуси. Обучение было бесплатным и длилось два года. В музыкальной школе дипломированной белоруске готовы были предоставить рабочее место, но перемены в личной жизни снова изменили ход событий.

— Отношения с супругом очень испортились, и в конце концов мы развелись. Продали дом, деньги с бывшим мужем разделили пополам. Сын (он уже был совершеннолетний) остался со мной. Из-за этих перемен я очень переживала, провалилась в депрессию и просто не могла функционировать. В таком состоянии о работе в школе не могло быть и речи — отказалась.

После развода Алена с сыном переехали жить в отремонтированную квартиру площадью 90 «квадратов» — купили ее за счет денег за проданный дом и взяли кредит.

«Лежачим меняю памперсы, мою их, расчесываю». О работе санитаром

Женщина рассказала, что довольно длительное время искала для себе постоянную работу. Исходя из своего опыта, она сделала вывод, что в Норвегии устроиться на хорошее место сложно — сотрудников предпочитают брать из числа друзей, знакомых и родственников. А если человек не знает норвежского языка, не может подтвердить образование, полученное в другой стране, или профессия его не востребована, то его ждет неквалифицированный физический труд, к примеру, на переработке рыбы, сельском хозяйстве и других отраслях.

По данным статистического управления Норвегии, в 2021 году заработки работников до вычета налогов (а они здесь примерно 30−40%) начинаются примерно от 28 000 крон в месяц (это около 7860 белорусских рублей). Такие деньги получает подсобный рабочий в животноводстве, а вот подсобник в строительстве имеет около 36 480 крон (9963 рублей). Работники магазина зарабатывают в среднем 36 770 крон (10 313 рублей). Водители грузовиков — около 39 920 крон (11 197 рублей). Персонал скорой помощи — 46 680 (почти 13,1 тыс. рублей), бухгалтер — 54 820 крон (почти 15,4 тыс. рублей), адвокаты — 74 270 (почти 20,9 тыс. рублей), врачи общей практики — 75 340 крон (около 21,1 тыс. рублей). Больше всего зарабатывают менеджеры по добыче нефти и газа, руководители в госуправлении, торговые, судовые брокеры, финансовые брокеры, руководители в страховых и финансовых компаниях — от 103 000 до 115 000 крон (около 29−32 тыс. рублей).

Через несколько лет после развода, когда душевное состояние Алены восстановилось, она пыталась устроиться в школу учителем, но ее кандидатуру всякий раз отклоняли. Почему так происходило, женщина может лишь предполагать — возможно, работодатель хотел видеть на этом месте более молодого сотрудника. В результате белоруска нашла работу в дом престарелых в Драммене, санитаркой, которая заменяет основных работников. Чтобы на работу можно было добираться быстро и комфортно, женщина купила в кредит новый VW Passat.

— Получить эту работу может человек без образования, не нужны и какие-то дополнительные курсы. На мне уход за четырьмя пожилыми людьми, каждый из них живет в отдельной благоустроенной комнате. Лежачим меняю памперсы, мою их, расчесываю, мужчин брею, одеваю, привожу в порядок постель, кормлю, приподнимаю и пересаживаю в инвалидное кресло. А вот мытье полов и туалетов — это уже не моя задача.

Женщина говорит, что физически ее работа не трудная, нет такого, чтобы кто-то из работников сорвал себе спину, приподнимая пациента. Для этого в доме престарелых есть специальные подъемные устройства (лифты). Но на смене санитару не удается отдохнуть, посидеть — работник все время в движении и чем-то занят.

— Моя работа тяжелая больше морально. Надо контактировать с пациентами с деменцией, которые не отвечают за свои действия, они могут плюнуть, ударить, бросить что-либо в сотрудников, оскорбить. Тяжело, когда пациенты уходят из жизни, особенно, если долгое время ухаживаешь за человеком.

«Даже если сотрудник провинится десять раз, уволить его не могут»

Периодически к пациентам в дом престарелых приходят члены семьи. Алена говорит, что иногда с ними бывает сложно. Близкие очень скрупулезно осматривают, как выглядит их пожилой родственник — причесан ли, помыт, побрит, хорошо ли у него заправлена постель, чистая ли она, какое состояние в комнате. Если им что-то не понравится, то может разразиться большой скандал, а сотрудника ждет разговор с начальником.

— Но даже если сотрудник провинится хоть десять раз, уволить его с действующего предприятия в Норвегии не могут. Также тут нет наказаний в виде лишения части заработка. Все, что ждет провинившегося — длительные беседы с руководством, ну и отношение к сотруднику, который косячит, не очень хорошее.

Женщина говорит, несмотря на то, что норвежский закон стоит на стороне сотрудника, люди иногда теряют работу. Так может произойти, когда предприятие закрывается из-за банкротства. В такую ситуацию попадал бывший муж Алены — мужчина менял работу шесть раз. Это особенно трудно пройти, если у человека есть обременение в виде банковского кредита, каких-то обязательных выплат.

Смена у Алены длится семь с половиной часов, иногда дежурство выпадает и на ночь. В месяц на руки она получает зарплату минимум 2500 евро (7141 рубль), но если работать больше, то сумма может доходить до 4000−5000 евро (11 426−14 282 рубля). Однако женщина дополнительную нагрузку брать не стремится, разве что в исключительных случаях, когда коллеги болеют или находятся в отпусках.

Из своего минимального заработка в 2500 евро Алена отдает за квартиру около 1000 евро или 2856 рублей (за кредит 500 евро или 1428 рублей, 400 евро или 1142 рубля на оплату коммуналки, примерно 100 евро или 285 рублей за электричество). Эти траты женщина делит пополам с сыном, поэтому такие же расходы несет и он. За кредит на машину — 250 евро (714 рублей), на топливо — 200 евро (571 рубль). Сын и Алена питаются вместе, женщина отдает за продукты 250−300 евро или 714−856 рублей (такая же сумма у парня). Также она откладывает на отдых около 100−200 евро (285−571 рубль). Оставшиеся 500−600 евро расходятся на товары для дома, одежду и разную мелочь.

— Санитарки, уборщицы здесь всегда нужны. Прошлым летом работников у нас сильно не хватало — кто-то заболел, кто-то ушел в отпуск. Коммуна приглашала на временную работу и платила огромные деньги — за день люди могли получить по 700 евро, надбавки делали за все: работа в выходной, в отпуск, в жару.

«Навряд ли я бы смогла заработать учителем в нашей школе такие деньги»

После работы Алена возвращается домой и часа два ей требуется на отдых. Но долго без движений, эмоций и меняющейся картинки она не может. Чтобы занять себя и повеселить других, женщина завела канал в TikTok, куда выкладывает видео про Норвегию, смешные сюжеты и делится информацией о жизни в стране.

— Очень люблю звать гостей. У меня есть друзья, они родом из стран бывшего СССР, а сейчас живут в Норвегии, собираемся вместе, разговариваем, смеемся, говорим только на русском. С ними очень уютно, душевно.

Ностальгия по родине Алену уже не мучает, но она иногда приезжает в родной город, чтобы навестить родных. Женщина очень любит путешествовать и за последние годы она много где побывала: в Испании, Греции, Мальте, Кипре, Исландии.

— После развода с мужем я могла бы вернуться обратно в Беларусь, но решила этого не делать. Навряд ли я бы смогла заработать в Беларуси учителем в нашей школе или той же санитаркой такие деньги, как в Норвегии, и позволить себе жить в хорошей квартире, ездить на новой машине и путешествовать по миру.

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