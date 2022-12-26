Житель Минской области подвез попутчика и остался без $20 тысяч 26.12.2022, 13:10

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Долго искать вероятного вора не пришлось.

Житель Минского района обратился в милицию с заявлением о краже. Он рассказал, что кто-то разбил стекло в двери его микроавтобуса, припаркованного во дворе, и украл из машины 20 тысяч долларов. Подозреваемого задержали, сообщает пресс-служба МВД.

Долго искать вероятного вора не пришлось. Милиционеры выяснили у потерпевшего, что он ездил на микроавтобусе в Москву и взял с собой попутчика, которого провез и туда, и назад. Мужчину задержали — это был 35-летний житель Борисовского района.

Оказалось, что во время поездки попутчик видел, как водитель положил доллары в нишу под сиденьем. По приезде в Беларусь мужчина дождался, когда хозяин машины уйдет домой, разбил стекло и забрал деньги. До задержания он успел потратить их на погашение своих долгов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ему грозит до 12 лет колонии.

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