Украинский генерал о взрывах в Энгельсе: Будут удары по авиабазам в Беларуси 8 26.12.2022, 13:21

15,816

Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

Лукашенко об этом знает.

Генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины 2005-2010 годах. Николай Маломуж отметил, что теперь действия врага не будут безнаказанными.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эспресо».

«На сегодняшний день наш оборонно-промышленный комплекс уже установил линейки по производству дальнобойных ракетных комплексов, которые бьют до 1000 км, и самое главное, это БПЛА (беспилотный летательный аппарат – ред.), которые действительно сегодня летят и на 600 км, и на 800 км, и на 1 200 км. Мы можем доставать не только до Энгельса, но и до Москвы и дальше. Поэтому ОПК Украины продолжает наращиваться этот ресурс», — подчеркнул генерал армии Украины.

Николай Маломуж объяснил, что сегодня определяются стратегические объекты противника, а именно базы бомбардировщиков, где стоят «Калибры», также другие центры с системами пуска, которые нацелены на наше государство, мирное население и энергоструктуру Украины, потому что это акт терроризма и геноцида. соответственно, эти объекты врага для нас являются законными целями.

«Были отдельные факты, которые мы показали по аэродромам в Крыму и другим объектам на территории РФ. Теперь действия врага не будут безнаказанными, а будут вычисляться центры запусков, определяться их координаты и на упреждение наноситься удары. Такая же ситуация будет с запусками самолетов МиГ-31 или размещением «Искандеров» в Беларуси, которые нацелены на Украину, и Лукашенко об этом знает, что однозначно будут наноситься нами удары.

Понятно, что по Кремлю ударов пока не будет. Однако, когда начнется наступательная операция стратегического уровня и режим в РФ будет шататься, а объекты в Кремле будут нести угрозу нашему государству, тогда может быть принято соответствующее решение относительно таких ударов, но это уже будет в самый решающий момент, когда будет падать или сдаваться кремлевский режим, тогда может и возникнуть вопрос конкретно по Москве», — заметил Маломуж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».