В Крыму задержан племянник Кадырова
- 26.12.2022, 13:29
- 15,812
Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни.
В оккупированном Симферополе задержан племянник правителя Чечни Рамзана Кадырова Хасан Ибрагимов. Украинские СМИ писали, что он был назначен оккупантами «смотрящим» за Херсонской и Запорожской областями.
Как сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал Baza, вместе с Ибрагимовым были задержаны четверо силовиков из Чечни.
Их подозревают в избиении парня в ресторане - он заступился за свою девушку, которую один из кадыровцев схватил за ягодицы.
«Четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР "Ахмат" приехали в Симферополь, чтобы купить черный «Ленд Крузер». Вечером они решили отдохнуть в клубе "Монро". Во время отдыха один из чеченчев позволил грубо распустить себе руки - он схватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел ее парень и пошел разбираться.
В итоге мужчины выволокли парня на улицу и там просто начали избивать. По словам очевидцев, охрана заведения никак не мешала бойцам. Досталось и девушке, к которой они приставали - она пыталась разнять драку, но у нее ничего не вышло», — пишет Telegram-канал.
Успокоить мужчин, как пишет Baza, смогли лишь местные полицейские, и то не сразу - один из чеченцев ударил полицейского ногой при задержании, пришлось применять баллончик. На беседе со следователями подозреваемые пошли в отказ, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения.