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Журналиста и ресторатора Ивана Муравьева осудили на 2,5 года колонии

  • 26.12.2022, 13:41
  • 2,738
Журналиста и ресторатора Ивана Муравьева осудили на 2,5 года колонии
Иван Муравьев
Фото: facebook.com/ivan.murauyou

Его задержали 1 сентября 2022 года.

Политзаключенного, журналиста и ресторатора Ивана Муравьева осудили на 2,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Первый раз его задержали в августе 2020 года, вытащив из машины. Тогда Муравьева осудили на «сутки».

1 сентября 2022-го сотрудники Следственного комитета пришли в «Кальянную №1», которой владеет Муравьев и задержали его по уголовному делу. Его обвинили по ч. 3 ст. 361-1 Уголовного кодекса (участие в экстремистском формировании).

Правозащитники признали Муравьева политзаключенным.

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