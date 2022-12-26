FT: ВСУ зимой могут прорвать российскую оборону 26.12.2022, 13:52

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Боевой дух и решимость украинских защитников несравненно выше, чем у россиян.

У Вооруженных сил Украины остаются высокие шансы на то, что они смогут продолжить зимнее контрнаступление несмотря на то, что оккупанты РФ выстраивают оборонительные линии.

Как напоминает Financial Times, командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин усилил фронт новобранцами численностью около 300 тысяч солдат, а также организовал «успешное отступление» из Херсона.

«Эти сильные оборонительные позиции уменьшают шансы на успех украинского зимнего контрнаступления, которое перережет сухопутный мост, проходящий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию с Крымом, хотя прорыв все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный», - говорится в материале.

При этом уточняется, что со ссылкой на западного советника по вопросам обороны - боевой дух и решимость украинских защитников все еще несравненно выше, чем у россиян.

Журналисты также пишут, что украинские военные несут высокие потери, а некоторые подразделения «страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов».

Кроме того, приводится мнение бывшего бригадного генерала британской армии Бена Барри о том, что российские танки, беспилотники и большое количество людей «ничего не стоят, если разведка, руководство – неадекватные».

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