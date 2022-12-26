Экономист: Впервые число переводов за границу больше, чем в Беларусь 3 26.12.2022, 14:02

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Раньше наша страна была реципиентом международных переводов.

Экономист Сергей Чалый прокомментировал падение доходов белорусов за этот год. Его анализ приводит «Салiдарнасць».

— Видел мнения экономистов из BEROC, что, возможно, это проседание доходов от предпринимательской деятельности. Думаю, есть определенная логика в этом аргументе. Если мы рассматриваем феномен, что случилось после заморозки цен.

Однако, по мнению аналитика, этого объяснения недостаточно. Одной из главных причин, из-за которой падает реальный доход насения, Чалый называет отъезд из Беларуси IT-специалистов и квалифицированной рабочей силы.

— Это начинает проявляться в макроэкономической статистике не только в числе занятых и заработной плате, но и даже в такой необычной вещи как баланс, динамика трансграничных переводов.

Раньше Беларусь всегда традиционно была реципиентом международных переводов. То есть у нас было большое количество людей, работающих за границей, которые возвращали деньги в страну путем международных переводов. Но сейчас переводов за границу уже больше, чем внутрь. Мне кажется, это вообще случилось впервые.

Чалый отмечает: да, люди, уехавшие за границу по-прежнему продолжают тем или иным способом поддерживать оставшихся в Беларуси родственников. Но вместе с тем они избавляются от имущества (недвижимости и автомобилей), деньги от продажи которых перенаправляются за границу.

– Это говорит о том, что сейчас люди начинают принимать решения о том, что переезд будет надолго, – говорит Чалый. – Ровно также, как об этом свидетельствовали огромные очереди за апостилем, когда люди заверяли свои дипломы, чтобы найти работу.

А когда работа уже найдена, человек решает, как избавляться от баланса, который остался у него в стране. Это, конечно, в определенном смысле приговор системе: то, на что закрывали глаза, на самом деле подрывает основу будущего экономического роста.

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