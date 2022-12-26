«Практически каждую ночь отключают полностью отопление!»
- 26.12.2022, 14:44
Жители одного из микрорайонов Борисов замерзают.
В Борисове в микрорайоне Лядищи переодически отключают отопление.
«Послушайте, сколько будет продолжаться это безобразие с отоплением в Лядищах?! Я имею в виду старые Лядищи. В частности, Энку. Уже вторую неделю практически каждую ночь отключают полностью отопление! Утром встаем — батареи ледяные, в квартире холод ужасный! Дети перемерзли ночью — заболели!» — борисовчанка опубликовала эмоциоальный пост в паблике «Твой Борисов».
По словам жительницы Лядищей, в это воскресенье батареи вновь остыли после обеда:
— А на улице минус 6, на секундочку! В двух комнатах уже полностью холодные. Закончится это когда-нибудь или нет!? В ЖЭУ звонить бесполезно: то занято, то трубку никто не берет, то «ремонтые работы день-два ведутся! Какой «день-два»! Мы вторую неделю уже мерзнем! Или мы теперь что, из-за нового района всю зиму будем без отопления сидеть?! Отгрохали новый район, а мы должны страдать! Куда звонить, кому жаловаться?!