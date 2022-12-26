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Дроны КНДР пересекли границу Южной Кореи

  • 26.12.2022, 14:50
Дроны КНДР пересекли границу Южной Кореи
фото: afp

Один из истребителей, который Сеул поднял в небо, разбился.

В понедельник, 26 декабря, беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи. Сообщается, что Сеул поднял по тревоге истребители, ударный вертолет и средства ПВО, пишет Yonhap.

Южная Корея зафиксировала несколько «неопознанных объектов», предположительно дронов, в приграничных районах провинции Кенгидо.

Беспилотники пролетели через военно-демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и были замечены в районах Кимпхо и Инчхон, что также привело к временной приостановке гражданских полетов.

Пока не удалось установить, несли ли дроны какое-либо оружие.

Для перехвата северокорейских беспилотников Сеул задействовал легкий штурмовик KA-1, но по неизвестной причине он разбился в округе Хоэнсон, примерно в 140 километрах к востоку от Сеула. Оба пилота выжили.

Военные отмечают, что дроны КНДР вызывают все большее беспокойство, поскольку они могут использоваться как для шпионских операций, так и для возможных атак на Сеул.

В последний раз северокорейские беспилотники фиксировали у границ Южной Кореи в 2017 году.

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