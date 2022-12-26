Взрывы в Энгельсе и Лукашенко на саммите СНГ 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

26.12.2022, 15:03

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иллюстрационное фото

Как успехи ВСУ портят настроение двум диктаторам.

Вторая серия в Энгельсе - своеобразный подарок на день ПВО сухопутных войск страны-агрессора. Повторное попадание по аэродрому стратегической авиации в глубоком тылу, в результате которого есть погибшие - диагноз для состояния дел во второй армии третьего мира. Оргвыводов после первого попадания не сделал никто. Никто не понес ответственности. Но на бумаге написали «усилили, углубили, приняли меры».

В этом лизоблюдском бюрократизме - одна из дополнительных возможностей для Украины. Комплиментарные доклады, «чтобы не наказали докладчика», блокируют принятие хоть каких-то более или менее приближенных к реальности решений. А значит, возможна и третья, и четвертая серия атак на Энгельс. И не только на него.

На Луганщине продолжается изменение границ – отрицательные для страны-агрессора. Ночные новости из Кременной и Сватово не добавят настроения бункерному и его синепалому другу.

А ведь сегодня на неформальный саммит СНГ съезжаются гости. Мы уже писали, что участие в этом мероприятии на фоне бомбардировок гражданской инфраструктуры хозяином бала, не делает чести его участникам.

Недостаточно в тихую отправлять гуманитарную помощь Украине, пора избавляться от смердящего наследия совка. На фоне происходящего на фронте тосты «за царя-батюшку» и «нерушимость границ» будут выглядеть еще и издевательством.

Попытка отметить 100-летие со дня создания СССР триумфом в виде СССР 2.0 превратилась в трагифарс.

Есть ощущение, что в гости могут доехать не все. Впору Януковича с Азаровым из Ростова приглашать.

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