Российские командиры бежали из Кременной в Рубежное 26.12.2022, 15:08

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ВСУ теснят оккупантов на Луганщине.

ВСУ продолжают теснить оккупантов возле Кременной на Луганщине. Украинским воинам удалось немного оттеснить российских оккупантов, боевые действия уже происходят недалеко от города.

Тем временем военное командование РФ уже убежало из города, к которому приближаются защитники Украины. Командиры оккупантов переместились в Рубежное. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время брифинга.

«То, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраины – не соответствует действительности, но уже недалеко от Кременной происходят боевые действия. И могу сказать, что военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, теперь перемещено в Рубежное», – отмечает Гайдай.

Также он рассказал, что у захватчиков были планы организовать контрнаступление в сторону Лимана. Однако украинские военные сорвали такие намерения.

«Такие планы у них были, но, слава украинскому командованию, которое понимало их планы и видело всю карту военных событий – Силы обороны Украины помешали оккупационным войскам воплотить их замыслы в жизнь. Резервы они всё равно подтягивают, но контрнаступления у них не получилось», – подчеркнул глава Луганской ОВА.

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