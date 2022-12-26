Число отмененных мероприятий с участием Путина перевалило за десяток 11 26.12.2022, 15:25

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Глава Кремля прячется от общественности.

Последним традиционным событием, которое не отменил Путин, осталось только новогоднее обращение к российскому народу. О его отмене пока не сообщалось, а сам Путин уже пошутил, что посмотрит выступление президента. Впрочем, по данным Telegram-канала «Можем объяснить», это обращение до сих пор не записано и не передано на федеральные каналы для трансляции в новогоднюю ночь. А вот какие мероприятия Путин уже отменил.

Визит на Урал. Президент РФ должен был посетить Нижний Тагил, где находится «Уралвагонзавод», выпускающий, в числе прочего, военную технику. Из-за этого сотрудникам предприятия даже запретили перемещаться между цехами, а в Нижнем Тагиле отменили открытие елки и закрыли небо. Но в последний момент поездку Путина отменили.

Встреча с бизнесменами. Путин традиционно встречался с крупными предпринимателями перед Новым годом. Обычно на таких мероприятия президент хвалит состояние российской экономики. Но в этом году хвалить, видимо, нечего. Встречу отменили — правда, сам Путин заявил, что это произошло из-за эпидемиологической обстановки.

Беседа с Алиевым и Пашиняном. Трехсторонняя встреча должна была состояться на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, который проходит в эти дни. Еще в октябре лидеры трех стран виделись в конце октября в Сочи. Но в этот раз встречи не будет, подтвердил Дмитрий Песков.

Встреча с кабмином. Традиционно перед праздниками Путин проводил предновогоднюю встречу с членами правительства, нa которой подводились итоги года и обсуждались планы на год следующий. Эти мероприятия анонсировала пресс-служба Кремля. Приближается Новый год, а анонсов так и нет.

Послание и «прямая линия». Главными событиями конца года всегда считались послание Федеральному собранию, пресс-конференция и «прямая линия». Но в этом году не состоится ни одно из них. По данным Института изучения войны, это решение свидетельствует о неуверенности Путина в своей способности «оправдать цену войны».

Хоккей на Красной площади. Перед Новым годом Путин выходил на лед в центре Москвы. Компанию ему составлял ближний круг — например, Сергей ШойгуВладимир Потанин, Роман Ротенберг. Но 2022-й стал исключением. Песков заявил, что Путин не планирует в этом году играть в хоккей на Красной площади накануне Нового года.

Встреча с культурой. В декабре Путин участвовал и в заседании Совета по культуре и искусству. Часто на этих встречах брал слово режиссер Александр Сокуров, выступающий с критикой российского руководства. В 2021-м он вступил в спор с Путиным, предложив отпустить те республики в составе России, которые «не хотят больше жить в одном государстве».

«Оптимистичного сказать нечего, а продолжать врать — чревато окончательным разочарованием аудитории», — прокоммментировал постоянные отмены президентских мероприятий политолог Аббас Галлямов.

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