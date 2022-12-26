В Беларуси профсоюзных лидеров отправили в колонию 4 26.12.2022, 15:38

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Режим нарывается на санкции МОТ.

Минский городской суд озвучил приговоры лидерам Белорусского конгресса демократических профсоюзов, сообщают правозащитники.

Главу БКДП Александра Ярошука, его заместителя Сергея Антусевича и бухгалтера Ирину Бут-Гусаим признали виновными в участии в протестах, Ярошука — еще и в призыве к забастовкам. Все они полностью признали вину.

Лидер «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» Александр Ярошук приговорен к 4 годам колонии, его заместитель Сергей Антусевич — к 2, бухгалтер Ирина Бут-Гусаим — полутора годам.

Напомним, Конференция Международной организации труда может рассмотреть санкционные меры против Беларуси в июне 2023 года. Режим Лукашенко явно не собирается выполнять требования МОТ и продолжает нарушать права независимых профсоюзов.

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