Как заранее можно подготовиться к новогодним застольям 5 26.12.2022, 15:43

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Полезные рекомендации нутрициолога.

Новый год прочно ассоциируется с пышным застольем — так чтобы стол ломился, а глаз радовался изобилию и разнообразию. И именно в эту ночь мы позволяем себе максимально переесть. А потом расплачиваемся болью в животе, несварением и даже обострением хронических патологий. Чтобы этого не произошло, надо тщательно готовиться к новогоднему застолью. Как именно, рассказала консультант по коррекции веса, нутрициолог Анна Макарова.

Лучше начинать подготовку несколько загодя. При этом думать, что следует наголодаться впрок, чтобы потом восстановить баланс, ошибка. Любые серьезные ограничения в питании — уменьшение калорийности, переход на монодиету и вообще голодание — это прямой путь к срывам. Ничего нельзя накопить наперед. Даже дефицит калорий. Кроме того, такой путь приведет вас к отложенным последствиям — увеличению веса чуть позже.

Так что не стоит слишком уж беспокоиться по этому поводу и начинать какую-то широкую подготовительную кампанию. Достаточно придерживаться грамотного сбалансированного подхода в питании, который в идеале надо практиковать всегда. Если же вы еще не начали — самое время приступить.

Первое — стоит установить себе режим для приема пищи. Обязательно надо продумать его так, чтобы вы могли его соблюдать. Необходимо включить в режим три приема пищи, также можно добавить пару перекусов, если вы плохо переносите перерывы в еде или в силу состояния здоровья не можете долго не есть. Интервалы между приемами пищи в идеале должны быть три-четыре часа. Тут важно следить за тем, чтобы в перерывах ничего не перехватывать и не повышать итоговый объем съеденного.

Отличным решением станет переход на принцип здоровой тарелки. Ее надо мысленно поделить пополам, а потом одну половину еще раз пополам. Большая половина предназначена для овощей и зелени, четверть — для белка, то есть мяса, рыбы или птицы, вторая четверть рассчитана под углеводы, то есть цельнозерновые продукты (хлеб, гарнир). Для вечернего приема пищи вообще будет идеальным сочетание белка и овощей. Порции при этом, конечно же, не должны быть килограммовыми — ориентируемся на кулак и ладонь: они не должны превышать их по размеру.

Особое внимание стоит уделить питанию 31 декабря. Как правило, в череде домашних дел многие предпочитают игнорировать еду, считая, что догонят все ночью за столом. Это опять же серьезная ошибка. Ведь вы сразу же получите огромный удар по всей системе пищеварения. Сбои в ней, может сложиться так, придется исправлять долго.

Тут рекомендация — ни в коем случае не голодать. Все тот же трехразовый режим питания должен быть сохранен. Например, можно в этот день построить свой рацион следующим образом:

- завтрак — омлет из двух яиц, овощи или каша, ягоды;

- обед — лучшим выбором будет суп (овощной, борщ и другие). Дополнить его можно цельнозерновым хлебом (30 г);

- ужин. Не стоит пропускать легкий ужин в промежутке с 19:00 до 20:30: белок (нежирная рыба, например треска, или птица — индейка, курица без кожи или постное мясо — говядина, телятина) + овощи (так называемый витаминный салат).

Придерживаясь такого питания в течение всего дня, вы сможете контролировать себя за праздничным столом и не допустите переедания.

Также стоит заранее определиться с блюдами, которые хотите съесть из новогоднего меню. Конечно же, не стоит отказываться от самых любимых вариантов, даже если традиционно они считаются не очень полезными, к примеру, майонезный салатик. Но все же стоит помнить, что нужна умеренность. Новый год — не повод позволить себе съесть половину салатника селедки под шубой. Лучше понемногу и размеренно, чтобы пищеварительная система справилась, а вы получили удовольствие от съеденного.

Если впереди планируются еще застолья, например вы собираетесь в гости к друзьям или они к вам, все эти правила столь же актуальны, чтобы после новогодних праздников остались лишь радостные и светлые воспоминания и не было мучительно больно.

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