В Новосибирске произошел масштабный пожар на складе 3 26.12.2022, 15:48

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Пламя охватило 1,8 тысяч квадратных метров.

В российском Новосибирске горит крупный склад, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным агентства, площадь пожара превысила 1,8 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

«На улице 2-я Станционная в Новосибирске происходит открытое горение складского помещения — по предварительной информации, на площади 1805 квадратных метров», — отметил спикер.

По данным источника, на горящем складе находится пластиковая продукция. В соцсетях сообщили, что перед началом пожара очевидцы услышали взрывы. Затем в небо поднялся дым и разгорелось пламя.

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