Белорусы с субботы стоят в очереди на границе с Польшей 4 26.12.2022, 15:51

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Особенно сложная ситуация с таможенным оформлением.

На пограничном переходе «Тересполь» — «Брест» на границе с Польшей после рождественских выходных собралась огромная очередь легковых автомобилей на въезд в Беларусь, сообщают пользователи в телеграм-чатах пересечения границы и читатели «Зеркала». Особенно сложная ситуация с таможенным оформлением, но и на зеленом канале людям приходилось стоять больше суток.

Судя по сообщениям, на польской стороне людей пропускают в более-менее привычные сроки, очередь достаточно большая — сейчас несколько десятков автомобилей «до шлагмаума», — но движется. А вот дальше вся нейтральная полоса до белорусского пункта забита машинами.

«Знакомый проезжал границу Польша-Беларусь через Тересполь. Приехал к границе в 13 в субботу, выехал в 18 воскресенья с белорусской стороны. Общее прохождение 27 часов по зеленому каналу», — сообщила одна из пользовательниц чата.

«Тересполь, стоим уже 12 часов». — «И мы в сумме 16 часов. Польскую прошли в три ночи, на белорусскую еще не въехали, все стоит», — писали пользователи утром понедельника. — «На красном стоим с 5 утра и никуда не движемся. Я бы не рекомендовала на Тересполь, сами тысячу раз пожалели». — «Это жесть, лучше ехать на другой переход».

Основной мертвой точкой стал красный канал на въезде в Беларусь. Особенно тяжело приходится тем, кто едет на машинах на транзитных номерах и хочет оформить ввоз авто в Беларусь.

«На польской стороне приехали в очередь в 10 утра субботы, на белорусской стороне прошли контроль и в воскресенье вечером нас поставили в „отстойник“ на оформление. По настоящее время движения нет», — рассказал один из пользователей днем в понедельник.

По его словам, таможенники на жалобы никак не реагируют. В некоторых машинах, которые стоят в очереди уже много часов, есть и дети.

«Провизия заканчивается, пополнить негде, кроме кофе и воды», — говорит водитель.

Впрочем, с утра понедельника на погранпереходе «Тересполь» — «Брест» начали пропускать активнее, время ожидания на польской стороне составляло уже «всего» несколько часов. К 14 часам очередь на выезд из Польши до шлагбаума составляла около 60 машин, сообщили в чате. В 14.30 там проинформировали, что начал двигаться и красный канал на белорусском пункте пропуска.

«Наконец-то мы выехали из этого ада. В общей сложности 21 час на прохождение границы Тересполь», — рассказала одна из водителей в чате около 15.30.

При этом на другом погранпереходе, «Бобровники» — «Берестовица», никаких больших очередей, судя по сообщениям в чате, сегодня нет, по зеленому каналу границу из Польши в Беларусь проходят даже в течение часа, с польской стороны до шлагбаума машины почти не стоят, лишь на красном канале на белорусской стороне пара десятков машин.

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