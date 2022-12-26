Лукашисты присудили Александре Герасимене и Александру Опейкину по 12 лет колонии 4 26.12.2022, 15:53

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Александра Герасименя

Приговор был вынесен заочно.

Белорусский суд вынес первый заочный приговор противникам власти. Сооснователи Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя и Александр Опейкин получили 12 лет за «призывы к санкциям».

Незаконный приговор вынесла судья Светлана Бондаренко.

Именно она признала виновными журналистку «Тутбай» Екатерину Борисевич и доктора больницы скорой помощи Артема Сорокина в «разглашении медицинской тайны» о состоянии убитого лукашистами Романа Бондаренко.

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