Лукашисты присудили Александре Герасимене и Александру Опейкину по 12 лет колонии

Лукашисты присудили Александре Герасимене и Александру Опейкину по 12 лет колонии4
- 26.12.2022, 15:53
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Приговор был вынесен заочно.
Белорусский суд вынес первый заочный приговор противникам власти. Сооснователи Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя и Александр Опейкин получили 12 лет за «призывы к санкциям».
Незаконный приговор вынесла судья Светлана Бондаренко.
Именно она признала виновными журналистку «Тутбай» Екатерину Борисевич и доктора больницы скорой помощи Артема Сорокина в «разглашении медицинской тайны» о состоянии убитого лукашистами Романа Бондаренко.