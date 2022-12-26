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В Британии показали, как проходили учения украинских военных

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  • 26.12.2022, 16:08
  • 1,174
В Британии показали, как проходили учения украинских военных

Бойцов обучают тактике и стрельбе.

Министерство обороны Британии показало, как проходили одни из последних в этом году учения бойцов Вооруженных сил Украины.

- В этом году Вооруженные силы Британии приняли украинских новобранцев и помогли обучить их защите своей родины от вторжения, - говорится в сообщении.

Там показали, как в начале этого месяца украинские бойцы участвовали в тактических тренировках с боевой стрельбой на снегу.

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