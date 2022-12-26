В Британии показали, как проходили учения украинских военных

В Британии показали, как проходили учения украинских военных1
- 26.12.2022, 16:08
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Бойцов обучают тактике и стрельбе.
Министерство обороны Британии показало, как проходили одни из последних в этом году учения бойцов Вооруженных сил Украины.
- В этом году Вооруженные силы Британии приняли украинских новобранцев и помогли обучить их защите своей родины от вторжения, - говорится в сообщении.
Там показали, как в начале этого месяца украинские бойцы участвовали в тактических тренировках с боевой стрельбой на снегу.
This year the UK Armed Forces have welcomed Ukranian recruits to the UK and helped train them to defend their homeland from invasion.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 26, 2022
Watch as recruits take part in live fire tactical training in the snow earlier this month.#StandWithUkraine
🇬🇧🤝🇺🇦pic.twitter.com/1rWtPrOVrJ