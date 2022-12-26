Топ-10 имен, которыми белорусы чаще всего называли своих детей в 2022 году 2 26.12.2022, 16:19

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Чаще всего белоруски становятся мамами в 29 лет.

Стали известны самые популярные имена, которыми белорусы чаще всего называют своих детей. Информацией поделились сотрудники ЗАГСа Могилевской области.

Статистика показывает, что чаще всего белоруски становятся мамами в 29 лет, а папами белорусы в 32 года. Но есть и случаи, когда папами новорожденных были мужчины и в возрасте 64 лет, а мамы – в возрасте 49 лет.

В топ-3 самых популярных имен для девочек в 2022 году вошли имена: София, Ева и Алиса. Достаточно часто девочек называют именами Мария, Анна, Полина, Ксения, а еще Милана, Варвара и Арина.

При регистрации девочек также называли более редкими именами: Мия, Эмилия, Мирослава, Василиса, Кира, Ульяна, Виктория, а еще Дарья и Анастасия.

Встречались и новорожденные с такими именами, как Евдокия, Валенсия, Тиана, Евфросиния, Лукерья, Амайа, Каталея и Джульетта.

А вот так выглядит топ имен для мальчиков. Самые популярные три имени: Артем, Матвей и Михаил. Большим спросом также пользуются имена Иван, Максим, Марк, Тимофей, Александр, Лев и Даниил.

Реже, но довольно часто родители давали и такие имена для своих сыновей: Ярослав, Мирон, Кирилл, Егор, Макар, Арсений, Богдан, Тимур, Евгений, Павел, Дмитрий, Роман, Давид, Никита, Роман.

Были и совсем экзотические варианты: Ерема, Эллиот, Светозар, Марсель, Дориан, Вильгельм, Святогор и Светозар. Довольно редко, но все же называют мальчиков и именами Василий, Олег и Юрий.

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