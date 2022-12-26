Украинские студенты поздравили бойцов полка Калиновского с Рождеством 26.12.2022, 16:37

Для белорусских добровольцев организовали специальный концерт.

Украинские студенты пригласили бойцов полка имени Кастуся Калиновского на рождественский концерт, организованный специально для белорусских добровольцев.

Украинская молодежь порадовала воинов полка не только великолепной театральной постановкой и танцами — ребята даже разучили песню на белорусском языке, собрали деньги и сделали другие приятные подарки.

«Таким образом нас поблагодарили за то, что мы встали на защиту Украины», — написали в пресс-службе полка Калиновского.

В свою очередь белорусские добровольцы выразили благодарность за то, что смогли немного отдохнуть и ненадолго забыть о войне.

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