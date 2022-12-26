Отоларинголог: Гриппом можно заразиться через глаза 4 26.12.2022, 17:00

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В Беларуси - «тридемия».

Российский отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что гриппом можно заразиться через глаза.

Врач напомнил, что грипп – это воздушно капельная инфекция и существует не два, а именно три пути входа.

- Первый - глотка. Второй - это полость носа. На самом деле еще через конъюктиву глаза и через носослезный канал может это тоже передаваться.

Он пояснил, что если человек начинает тереть глаза, то риск передачи также существует. И добавил, что это уже будет контактный путь заражения, однако это происходит реже, так как человек постоянно дышит.

Зайцев обратил внимание на то, что гриппом можно заразиться при непосредственном контакте с больным человеком, а также вытираясь одним полотенцем.

По словам специалиста, чем у человека, который уже заболел, концентрация возбудителей выше, тем на меньшем расстоянии он сможет заражать.

В том случае, уточняет врач, если концентрация не очень высокая, то заразиться можно находясь рядом друг с другом, через поцелуй или же вытираясь одним и тем же полотенцем.

Как говорят медики, в Беларуси сейчас «тридемия»: одновременная циркуляция гриппа, коронавируса и других респираторных вирусов.

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