Отоларинголог: Гриппом можно заразиться через глаза

Отоларинголог: Гриппом можно заразиться через глаза4
- 26.12.2022, 17:00
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В Беларуси - «тридемия».
Российский отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что гриппом можно заразиться через глаза.
Врач напомнил, что грипп – это воздушно капельная инфекция и существует не два, а именно три пути входа.
- Первый - глотка. Второй - это полость носа. На самом деле еще через конъюктиву глаза и через носослезный канал может это тоже передаваться.
Он пояснил, что если человек начинает тереть глаза, то риск передачи также существует. И добавил, что это уже будет контактный путь заражения, однако это происходит реже, так как человек постоянно дышит.
Зайцев обратил внимание на то, что гриппом можно заразиться при непосредственном контакте с больным человеком, а также вытираясь одним полотенцем.
По словам специалиста, чем у человека, который уже заболел, концентрация возбудителей выше, тем на меньшем расстоянии он сможет заражать.
В том случае, уточняет врач, если концентрация не очень высокая, то заразиться можно находясь рядом друг с другом, через поцелуй или же вытираясь одним и тем же полотенцем.
Как говорят медики, в Беларуси сейчас «тридемия»: одновременная циркуляция гриппа, коронавируса и других респираторных вирусов.