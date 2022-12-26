Глава ГУР Буданов: От Черноморского флота РФ осталось одно название

Глава ГУР Буданов: От Черноморского флота РФ осталось одно название4
- 26.12.2022, 16:53
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Теперь это флот береговой обороны.
Черноморский флот России уже давно превратился в флот береговой обороны. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.
«Что осталось от Черноморского флота? Это уже давно стал... Осталось одно название – Черноморский флот. А реально это уже флот береговой обороны. И не более того. Это флотилия суден, которая может решать ограниченные задачи. Не больше», – сказал Буданов.
На уточняющий вопрос – когда это случилось, уже после полномасштабного вторжения - Буданов ответил, что по его мнению, это произошло раньше.
«Я лично думаю, я уверен, что это случилось очень много лет назад. Просто этот миф был разрушен с началом активной фазы боевых действий от 24 февраля», – сказал начальник ГУР.