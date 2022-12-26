Как страны всего мира готовятся к возможной войне 3 26.12.2022, 17:12

6,432

Милитаризация идет полным ходом.

Мир меняется и вооружается: Польша увеличивает армию, Латвия размещает американскую авиационную базу, и даже Япония собирается закупить у США крылатые ракеты Tomahawk радиусом действия более 1600 км.

Все это – последствия войны на украинском фронте. Какие угрозы существуют сейчас? И какие пути выбирают разные страны мира – чтобы не повторить судьбу Украины и сделать мир безопаснее? Об этом – в авторской рубрике шеф-редактора телеканала FREEДОМ Алексея Мацуки.

Рецепты безопасности

Латвия

Лиелварде. Аэродром в Латвии. После распада Советского Союза он был заброшен. Но после вступления Латвии в НАТО сюда начали стекаться миллионы долларов. В прошлом году аэродром кардинально модернизировали. Теперь здесь, а еще на военной базе Адажи будут размещаться авиационные подразделения США. На постоянной основе. Вашингтон в Латвию перебрасывает еще и артиллерийские расчеты. Все понятно – Латвия, как и соседние Эстония и Литва – восточный фланг НАТО.

«Когда речь идет об обороне стран Балтии, наши трансатлантические партнеры не шутят. Наши союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и сегодня, оценивая геополитические риски, они убедительно доказывают, что будут продолжать это делать», – подтвердил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Вся эта модернизация и переброска новых подразделений в страны Балтии – последствия войны. Рига, Таллин и Вильнюс убеждены, что они могли бы быть следующими на очереди.

Литва

В соседней Литве тоже действуют по принципу – «готовь сани летом...». Командующий литовской армией считает – и Литва, и вся Европа долгое время совершали ошибку, не оценивая реально угрозу, исходящую от России.

«Чему научила война в Украине – тому, что общество, как и перед Первой мировой войной, так и после нее не хотело признавать реальность и считало, что войн быть не может. Такие потери в Европе – миллионы погибших, промышленность разрушена, государства развалились... Поэтому думали, что этого вновь не может быть. К сожалению, мир так уж устроен, что войны были, есть и будут, в том числе и в Европе», – поделился мнением командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис.

И в Литве признают – называя это одним из самых больших вызовов – из-за того, что на угрозы Европа смотрела сквозь пальцы, военная промышленность быстро перестроится не может.

Да, с одной стороны, согласно отчету Лондонского военно-исследовательского института (RUSI), Россия сейчас не способна напасть на какую-либо европейскую страну. Но с другой, действия Кремля настолько непредсказуемые и не поддаются нормальной логике, что точно сказать – а каким же будет завтра – никто не может.

И вот тут очень важный момент: ни у одной из стран НАТО, кроме США, нет достаточных запасов оружия и экономического потенциала для ведения войны. Подобной той, которая сейчас идет в Украине.

Польша

Одной из первых это осознала Польша. Все-таки историческая память – большая и важная вещь. В 1939-м тоже мало кто верил, что Гитлер нападет на Польшу. Но 1 сентября вошло в историю.

И вот теперь Войско Польское наращивает мускулы – причем такими темпами, которыми ни одна другая страна не может похвалиться. Варшава срочно увеличивает расходы на армию. Если раньше выделялось чуть более 2% от ВВП, то теперь страна стремится к 5%.

«Мы действуем на опережение. Мы действуем для того, чтобы не только укрепить польскую армию, но и сдерживать врага. Наша лучшая стратегия – это сдерживать врага силой собственной армии и сотрудничеством с другими», – подчеркнул премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий.

Война на украинском фронте дала возможность Варшаве и помочь, и одновременно обновить свои танковые войска. 240 единиц советского образца отправились в Украину. А взамен Варшава получила 250 американских Abrams на 5 млрд. евро.

При этом – и это курс, который выбрали в Польше – страна все меньше полагается на союзников по НАТО, а все больше на себя. Учится на украинском опыте. Здесь тоже действуют отряды территориальной обороны. В них вступили уже 30 тысяч поляков – обычных айтишников, менеджеров, фермеров, которые в случае необходимости станут военными. 16 дней начальной подготовки, а потом регулярные учения.

«Польская армия должна быть настолько сильной, чтобы ее никогда не приходилось использовать на поле боя», – добавил Матеуш Моравецкий.

Министр обороны Польши уже пообещал, что у его страны будут «самые мощные сухопутные силы в Европе». Новые военные части должны появится в Граево и Кольне. Они будут обеспечены по последнему слову военной техники. В Польшу уже прибыла первая партия новых южнокорейских танков К2. В июле Варшава подписала контракт с Сеулом о закупке тысячи танков.

«Идет речь не только о танках, но также и о самолетах. В частности, о тех, что мы купили у Южной Кореи. Они очень похожи на F-16. Мы отходим от постсоветского вооружения, поскольку оно исчерпало свой ресурс», – рассказал министр Национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Польское перевооружение – самая большая за последние десятилетия модернизация армии европейской страны. У нее, как и у Украины, угрозы одни и те же. Недалеко от Ольштына – Россия, вблизи Белостока – Беларусь.

«Поляки целеустремленно занимаются усилением и модернизацией своих вооруженных сил. Набирают темпы в этом направлении. И по военному потенциалу они идут к тому, чтобы стать одной из самых сильных армий в Европе. По количеству танков, артиллерии и по многим другим показателям они уже опережают такие страны как Британия и Германия», – пояснил экс-заместитель начальник Генштаба Украины Игорь Романенко.

Германия

На фоне усиления вооружения Польши, даже Германия «не поспевает», пишет влиятельное издание Politico.

«У Польши – больше танков и гаубиц, нежели у Германии. Собирается иметь намного большую армию. Варшава до 2035 года планирует удвоить количество своего войска – до 300 тысяч. В то время, как у Германии нет таких планов. Ее армия сейчас насчитывает только 170 тыс. военных», – из публикации Politico.

Германия пока, и вправду, перестраивать Бундесвер кардинально не собирается. Как и свою военную стратегию. Американская Politico, опросив экспертов, прогнозирует – страна остается логистическим хабом, но политическая растерянность Берлина может серьезно подорвать его лидерские позиции в Евросоюзе.

Настроения в немецкой столице – чем больше танков и войск у Польши, тем безопаснее будет в Германии. Но осознают – ситуация в стране непростая.

«Армия Германии в случае военного конфликта сможет защитить только небольшой город вроде Аугсбурга. Для Берлина обороноспособности не хватит», – высказал оценку глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун.

Финляндия

А вот северные страны не просто корректируют военную политику, а полностью меняют курс. Швеция и Финляндия решили распрощаться с нейтральным статусом и вступить в НАТО. Вооруженные силы Финляндии после российского вторжения в Украину вообще готовятся к полномасштабной войне с потенциальным противником. И кто этот противник понятно – ведь война в 1939-1940 годах уже сводила финнов и русских на поле боя. Теперь же Хельсинки в срочном порядке закупают военную технику. Причем абсолютно новую и самую передовую. Хотя раньше приобретали подержанную.

«Согласно данным о военных закупках за рубежом, Финляндия купила ракеты большой дальности и противотанковые ракеты израильского производства, зенитные и крылатые ракеты у США, 38 южнокорейских противотанковых гаубиц К9 и шведские зенитные ракеты. В ноябре также стало известно о возможной сделке на полмиллиарда евро на покупку ракет для HIMARS», – из статьи Helsingin Sanomat.

А еще Финляндия увеличивает оборонный бюджет на один миллиард евро. Это беспрецедентно для страны, учитывая мирное время.

«Ничего подобного раньше не было. Теперь мы покупаем в спешке, и выделенные на это суммы исключительны. Война в Украине показала, что обороняющийся должен иметь при себе достаточное количество систем и боеприпасов», – заявил советник главы Минобороны Финляндии Иикка Марттила.

Раньше стратегия Финляндии заключалась в том, чтобы сделать вторжение для возможного противника слишком дорогим. Теперь же финны увидели, что Москва не считается с человеческими потерями. А значит – сами поменяли стратегию.

Франция

Но из европейских стран никто не сможет переплюнуть Францию. Она единственная в ЕС, кто имеет ядерный арсенал. И это помогает безопасности и самого Парижа, и Европы в целом. Но, несмотря на это, Эммануэль Макрон презентовал новую стратегию – до 2030 года. И она тоже – с учетом войны России против Украины.

«Нам придется изучить все последствия и создать новую архитектуру безопасности, а также обновленную структуру стабильности и вооруженного контроля Европы», – отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

У Франции свои счеты с Россией. Москва давит не только в Европе, но и в Африке. Парижу уже пришлось вывести свои войска после 10 лет присутствия в Мали. Из-за активизации «вагнеровцев» и их тандема с властью африканской страны.

Поэтому теперь Париж вместе с Берлином пытаются решить – как поставить Москву на место.

Япония

Война в Украине обострила все старые раны. Россия сломала миропорядок, который был установлен после Второй мировой войны. Теперь, кажется, никто не может ощущать себя в безопасности. Даже правительство Японии впервые со времен Второй мировой удваивает расходы на оборону. Ее пугают Китай и Северная Корея – союзники Кремля, которые могут подумать – если Москве можно, то почему нам нельзя...

В итоге Токио собирается купить у США от 400 до 500 крылатых ракет Tomahawk радиусом действия более 1600 км. До сих пор США продавали «Томагавки» только Великобритании. Кроме того, стратегия страны теперь предусматривает возможность наносить контрудары по территории другой страны. «Томагавки» смогут достичь территории материкового Китая или Северной Кореи.

«Российская агрессия против Украины стала переломным моментом в настроениях японского общества и элит, после этого они изменили свои оценки вероятности войны в своем регионе и решили, что стране необходимо укреплять свою военную мощь», – из публикации Washington Post.

И это все на фоне того, что страна восходящего солнца после поражения во Второй мировой войне считалась пацифистом. Но так было раньше. Теперь же Япония даже впервые появилась на саммите НАТО в Мадриде. Настолько мировой нестабильностью напуганы в Токио.

Как видите – милитаризация идет полным ходом. По всей планете. А вот как эта тенденция на ситуацию на фронте повлияет? Страны будут больше техники и вооружений передавать Киеву, раз для себя приобретают новые? Или не все так просто? Станут активнее делиться современными оборонительными системами? Или спрос на них, наоборот, только резко вырастет, а значит и предложение на оружейном рынке будет меньше? В этом разберемся в следующих публикациях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».